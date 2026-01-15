English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधीच पाहिली नव्हती इतकी थंडी पडणार; महाराष्ट्रावर हवामान बदलांचा दुहेरी मारा... इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष नकोच!

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडे वाढणारा थंडीचा कडाका अधिक तीव्र होत असून ही तीव्रता पुढील चार दिवसांमध्ये आणखी वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 15, 2026, 07:37 AM IST
Maharashtra Weather News : उत्तर भारतात पुन्हा एकदा कडाक्याच्या थंडीसाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत असून, ही थंडी आता स्थानिकांसह पर्यटकांच्याही चिंतेत भर पाडताना दिसत आहे. केंद्रीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 48 तासांमध्ये थंडीचा कडाका आणखी वाढणार असून, उत्तर भारतातील राज्यांकडे जाण्याचा बेत असल्यास नागरिकांना आरोग्याची काळजी घ्या असं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. 

महाराष्ट्रात तापमानात चढ- उतार

महाराष्ट्रात मागील 24 तासांमध्ये तापमानात बहुतांशी चढ- उतार झाल्याचं दिसून आलं. जिथं काही भागांमध्ये थंडीचा कडाका कायम होता, तर काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र ढगाळ वातावरणानं चिंतेत आणखी भर पाडली होती. राज्याच्या घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये येत्या काळात थंडीचा कडाका कायम राहणार असून, पहाटे दाट धुक्याच्या चादरीमुळं दृश्यमानतेवर परिणाम होताना दिसणार आहे. ज्यामुळं राज्यात दमट आणि आंशिक ढगाळ हवामानाचा पगडा जड दिसेल. 

कोकण किनारपट्टी, मुंबई, ठाणे, पालघर इथं कमाल तापमानाचा आकडा 30 ते 33 अंश सेल्सिअस इतका असेल. तर, किमान तापमानाचा आकडा 18 ते 22 अंशांदरम्यान असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र थंडीचा कडाका सातत्यानं वाढणार असून, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, लातूर, परभणी, नागपूर, अमरावतीमध्ये थंडीचा कडाका वाढलेला असेल. दिवसा मात्र तापमानात काही अंशांची वाढ झालेली असेल. इथं गारठा कायम असला तरीही तापमान 11 ते 14 अंशांदरम्यान असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे पहाटे आणि रात्रीची थंडी वगळता राज्यात दुपारच्या वेळी सूर्याची उष्णता अधिक तीव्र होणार असून हा उष्मासुद्धा घाम फोडताना दिसेल असा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

देशातील हवामानाचा अंदाज काय सांगतो? 

देशात प्रामुख्यानं उत्तप भारतात शीतलहरींचा तडाखा बसणार आहे. तर, दक्षिण भारतात मात्र पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसेल. देशाच्या पूर्वेकडे असणाऱ्या पश्चिम बंगाल, ओडिशा अशा राज्यांमध्ये तापमानात आंशिक बदलांचीही शक्यता नसून, पश्चिम भारतात राजस्थान आणि गुजरातमध्ये हवामान बहुतांशी कोरडं असेल, तर देशाच्या तामिळनाडू, केरळात पाऊस आतासुद्धा पाठ सोडताना दिसणार नाही असाच इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

