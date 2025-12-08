English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रगत महाराष्ट्रातील एकच घर असलेलं गाव, 60 वर्षांची महिला प्रमुख, कहाणी ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Maharashtra Irpundi Village: गडचिरोलीतील इरपुंडी गाव हे महाराष्ट्रातील इतर गावांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 01:44 PM IST
इरपुंडी गाव

Maharashtra Irpundi Village: एका गावात साधारणपणे किमान 20-25 कुटुंबे, एक ग्राम परिषद, एक अंगणवाडी आणि गावाच्या मध्यभागी एक मंदिर असते. पण संपूर्ण गावात फक्त एक घर अशा गावाबद्दल तुम्ही कधी ऐकलंय का? महाराष्ट्रात असंही एक गाव आहे, ज्या संपूर्ण गावात फक्त एक घर आहे. एकाच कुटुंबातील फक्त सात सदस्यांची लोकसंख्या असलेले गाव याची तुम्ही कल्पना करू शकता का? पण हे खरे आहे. हे अनोखे गाव गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात आहे. या गावाला इरपुंडी म्हणतात. असं नेमक काय या गावात आहे किंवा नाही? ज्यामुळे गावात घरेच नाहीत? सविस्तर जाणून घेऊया.  

गडचिरोलीतील इरपुंडी गाव हे महाराष्ट्रातील इतर गावांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. संपूर्ण गावात फक्त एकच घर आहे आणि त्यात राहणारे जेड कुटुंबातील सात सदस्य गावाची एकूण लोकसंख्या बनवतात.

फक्त सात लोकांचे गाव

महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात ‘इरपुंडी’ नावाचे एक अनोखे गाव आहे. येथे संपूर्ण गावात एकच घर आहे आणि त्यात जेड कुटुंबातील अवघे सात सदस्य राहतात. ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, मंदिर असे काहीही येथे नाही; फक्त एक कुटुंब आणि त्यांचे एक घर म्हणजे संपूर्ण गाव, असे चित्र तुम्हाला येथे पाहायला मिळेल. 

घनदाट जंगलात वसलेले ठिकाण

हे गाव गडचिरोली शहरापासून सुमारे 42 किमी अंतरावर दाट जंगलात आहे. सर्वात जवळचे मोठे गाव तुकुम (5 किमी) आहे, जिथे पक्का रस्ता आहे. तुकुमपासून इरपुंडीपर्यंत एक किलोमीटर कच्चा मातीचा रस्ता आहे, तर जेड कुटुंबाच्या घरापर्यंत मात्र काँक्रीटचा रस्ता सरकारने बांधला असल्याचे दिसून येते. 

60 वर्षीय यशोदाबाई घराच्या प्रमुख

या एकमेव कुटुंबाचे नेतृत्व 60 वर्षीय यशोदा जेडे करतात. त्यांच्यासोबत तीन मुले, एक सून आणि दोन नातवंडे राहतात. एक मुलगा आणि सून तुकुमला राहतात. पती गेल्यानंतर यशोदाबाईंनी खूप संघर्ष केला पण नातेवाईकांनी त्यांना वेळोवेळी साथ दिल्याचे त्या सांगतात.

शेती-पशुपालनावर अवलंबून

कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भातशेती, गुरेढोरे, शेळ्या-मेंढ्या आणि कोंबड्यांवर अवलंबून आहे. दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ते तुकुम गावावर अवलंबून असतात. 'आमचे पूर्वज पिढ्यानपिढ्या येथेच राहत आले आहेत. जंगलात वाघ-हत्ती असले तरी आम्हाला कधी भेटले नाहीत, भीती कधी वाटली नाही', असे यशोदाबाई म्हणतात.

विरळ लोकवस्तीचे मोठे आव्हान

गडचिरोली जिल्ह्यात अशी अनेक छोटी गावे-वाडे आहेत. फक्त धानोरा तालुक्यातच 100 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 35 गावे आहेत. घनदाट जंगल आणि अत्यल्प लोकसंख्या यामुळे आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणे प्रशासनाला फार कठीण जात आहे. लोक दिवसभर शेत किंवा जंगलात असल्याने त्यांच्या घरी पोहोचणेही अवघड असते.

FAQ

१. प्रश्न: महाराष्ट्रात फक्त एकच घर असलेले गाव कोणते आहे?

उत्तर: गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील “इरपुंडी” हे एकमेव गाव आहे जिथे संपूर्ण गावात फक्त एकच घर आहे आणि तेथे जेड कुटुंबातील अवघे ७ सदस्य राहतात.

२. प्रश्न: इरपुंडी गावाची लोकसंख्या किती आहे आणि तिथे कोण राहते?

उत्तर: इरपुंडी गावाची एकूण लोकसंख्या फक्त ७ आहे. ६० वर्षीय यशोदा जेडे या घराच्या प्रमुख असून त्यांच्यासोबत त्यांचे तीन मुले, एक सून आणि दोन नातवंडे राहतात. एक मुलगा-सून जवळच्या तुकुम गावी राहतात.

३. प्रश्न: इरपुंडी गावात रस्ता व इतर सुविधा आहेत का?

उत्तर: गडचिरोली शहरापासून ४२ किमी अंतरावर दाट जंगलात हे गाव आहे. जवळचे मोठे गाव तुकुम (५ किमी) पर्यंत पक्का रस्ता आहे. तुकुमपासून इरपुंडीपर्यंत १ किमी कच्चा मातीचा रस्ता आहे, पण जेड कुटुंबाच्या घरापर्यंत मात्र सरकारने काँक्रीटचा रस्ता बांधलेला आहे. ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, मंदिर अशा कोणत्याही सुविधा गावात नाहीत.

