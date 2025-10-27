भारतात धडकलेल्या सर्वात मोठ्या वादळाचा परिणाम महाराष्ट्रात; कोकणात समुद्र खवळला, रत्नागिरीत तुफान वारा आणि...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले मोंथा चक्रीवादळचा परिणाम महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे. कोकणात समुद्र खवळला असून प्रचंड वेगाने वारे वाहत आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 27, 2025, 06:32 PM IST
Cyclone Montha Impact Maharashtra : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले चक्रीवादळ मोंथा वेगाने पूर्व किनाऱ्याकडे सरकत आहे. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा धोका आहे. हवामान खात्याने या राज्यांमधील अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. भारतात धडकलेल्या सर्वात मोठ्या वादळाचा परिणाम महाराष्ट्रातही पहायला मिळत आहे.  कोकणातत समुद्र खवळला आहे.  रत्नागिरीत प्रंचड वेगाने वारे वाहत आहेत. 

रत्नागिरी  समुद्रातील वादळ सदृश्य परिस्थितीचा गणपतीपुळ्याला फटका बसला आहे.  गणपतीपुळ्यातील समुद्र खावळाला आहे,  गणपतीपुळे समुद्रकिनारी जोरदार वारे वाहत आहेत.  किनाऱ्यावरील पर्याटकांना पोलिसांनी बाहेर काढले आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून समुद्रात वादळ सदृश्य परिस्थिती आहे.  सध्या रत्नागिरीसह अजुबाजूच्यापरिसरात जोरदार वाऱ्यांसाह पाऊस पडत आहे.  

बंगालच्या उपसागरातील मोंथा  चक्रीवादळाचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर जाणवत असल्याचे दिसत आहे.  बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा परिणामुळे कोकण किनारपट्टीवर पावसाचा जोर वाढणार आहे.  अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्राचे रूपांतर तीव्र दाबात होण्याची शक्यता आहे.   या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे, रविवारी मुंबई शहर आणि त्याच्या उपनगरात दिवसभर आकाश ढगाळ होते. हवामान खात्याने 40  ते 50  किलोमीटर प्रतितास वेगाने जोरदार वारे वाहण्यासह मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.

हवामान खात्याने मुंबई आणि कोकण भागात पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. हवामान खात्याच्या मते, अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. त्याच्या प्रभावामुळे, पुढील दोन दिवस मुंबई, बृहन्मुंबई आणि कोकणसाठी पिवळा इशारा जारी करण्यात आला आहे. या काळात 75 टक्के भागात 45 ते 55 किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्यासह "बऱ्यापैकी पसरलेला" पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मच्छिमारांना खोल समुद्रात जाण्यापासून रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

देवगडच्या बंदरावर सध्या शेकडो नौका

देवगडच्या बंदरावर सध्या शेकडो नौकांचं विलोभनीय दृष्य दिसतंय. गुजरातच्या अनेक नौका देवगडमध्ये आश्रयाला आल्यात. अरबी समुद्रात वादळसदृश वातावरण निर्माण झालंय. त्यामुळे मच्छिमारांनी समुद्रात जावू नये, असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. त्यामुळे शेकडो नौका आश्रयासाठी देवगड बंदरात दाखल झाल्यात. यामध्ये स्थानिक नौकांबरोबरच गुजरात, रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला इथल्या नौकांचाही समावेश आहे. दोन दिवस वादळसदृश वातावरण असल्याने मच्छिमारी व्यवसाय ठप्प झाला आहे.

