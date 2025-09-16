'लोकप्रिय घोषणांमुळे महाराष्ट्रावर ₹90000000000000चा बोजा'; ठाकरे म्हणाले, 'कर्ज काढून...'

Maharashtra Debt: लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा झालाय. कर्जाचा बोजा 9 लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज. पहिल्या तिमाहीत घेतलं 24 हजार कोटींचं कर्ज. जूनअखेर 8 लाख 55 हजार कोटींवर कर्जाचा बोजा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यानंतर ठाकरेंची शिवसेना, कॉंग्रेस, पवारांची राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षाकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरेंनीही सरकारवर निशाणा साधलाय.
निवडणूक काळात केलेल्या लोकोपयोगी योजनांच्या घोषणांची पूर्तता, विस्कटलेली आर्थिक घडी यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचे चित्र दिसत आहे.
परिणामी जून अखेरीस कर्जाचा आकडा 8 लाख 55 हजार 397 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यातही आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच सरकारने 24 हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे वर्षअखेर कर्जाचा आकडा 9 लाख 32 हजार 242 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज वित्त विभागाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
राज्यावर कर्जाच्या बोजावरुन संजय राऊतांनी प्रश्न उपस्थित केलाय. कर्ज घेतलेला पैसा कुणाच्या तरी खिशात असल्याचा संशय राऊतांनी व्यक्त केलाय. अनेक योजना फक्त राजकीय फायद्यासाठी असल्याची टीकादेखील त्यांनी केली. राऊत9 लाख कोटींचं कर्ज कोणत्या योजनांमुळे झालं असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी विचारलाय. कर्ज घेतलेला पैसा कुणाच्या तरी खिशात जातोय असा दावाही राऊतांनी केलाय. अनेक योजना फक्त राजकीय फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही राऊतांनी केलाय.
'सरकारने खर्चाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी', अशी मागणी काँग्रेस आमदार नाना पटोलेंनी केलीय. कर्जासाठी लाडक्या बहिणींना बदनाम केलं जातं असल्याचा घणाघातही त्यांनी केलाय. तर पुढील 2-3 वर्षांत राज्याला कर्जातून बाहेर काढणं अवघड असल्याची चिंता विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलीय.
सरकारचा कारभार कर्ज काढून दिवाळी करण्याचा आहे. यातून दिवाळ निघतंय9 लाख कोटी म्हणजे नवावर किती शून्य हेदेखील मोजायला अवघड आहे. राज्यावर कर्ज येत म्हणजे राज्यातील नागरिकावर हे कर्ज येतं. हे कर्ज तुम्ही कसं फेडणार? कोण फेडणार? कर्जातून बाहेर पडून आपला विकास कधी करणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कर्ज काढून तुम्ही कॉन्ट्रक्टरच्या हितासाठी रस्ते, पूल, धरणांची काम ही काही विकासाची काम मी मानत नाही. हे कर्जबाजारीपणा कधी संपणार याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
