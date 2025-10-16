English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Fakt Ladh Mhana : 3 जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याच्या लेकीचं शिक्षण आर्थिक संकटात; सढळ हातानं करा आर्थिक मदत

Fakt Ladh Mhana : अतिवृष्टीमधील शेतकऱ्यांच्या मुलांचं भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे झी 24 तासने फक्त लढ म्हणा ही मोहीम हातात घेतली आहे. या मोहीमेतर्गंत त्यांना तुम्ही पण मदतीचा हात द्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 16, 2025, 11:49 AM IST
Fakt Ladh Mhana : अतिवृष्टीमुळे जालना जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात काटे उभे राहिले. अंबडमधील अक्षता चौधर यांची शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय. त्यामुळे इंजिनिअर होण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार की नाही याची काळजी अक्षताला लागलीय. त्यामुळे अक्षताला आर्थिक मदत करण्यासाठी झी 24 तासची फक्त लढ म्हणा ही खास मोहीम.

अक्षता चौधरला इंजिनिअर व्हायचं आहे. मात्र तिचं हे स्वप्न पूर्ण होणार की नाही याची चिंता सध्या तिला सतावतेय. त्याचं कारण असं की यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे त्यांची जालन्यातील अंबड तालुक्यातील दुनगावात असलेली त्यांची संपूर्ण शेती पाण्याखाली गेली. पिकांसह जमीनही खरडून गेलीय. त्यामुळे शिक्षणासाठीचा खर्च पालकांकडून मिळणार की नाही असा प्रश्न तिला पडलाय. अक्षता संभाजीनगरच्या इंजिनिअरिंग द्वितीय वर्षात शिकतेय.

 शेतक-यांच्या लेकीला पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या मदतीची गरज आहे. त्यामुळे तुम्ही थेट तिच्या बँक खात्यात मदत करू शकता.

अक्षता ज्ञानदेव चौधर
बँक खातं क्रमांक -34911293160
IFSC CODE-SBIN0003407
बँक- स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शाखा- वडीगोद्री, अंबड 
GPAY- 9822823048

3 जगाचा पोशिंदा असलेल्या  शेतक-याच्या लेकीचं शिक्षण आर्थिक संकटामुळे अपूर्ण राहू नये, यासाठी तिला सढळ हातानं आर्थिक मदत करा हेच झी 24 तासचं सर्वांना आवाहन.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

