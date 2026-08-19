Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महाराष्ट्र हादरला! नसरापूरची पुनरावृत्ती जुन्नरमध्ये, उसाच्या शेतात नेऊन 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन हत्या

महाराष्ट्र हादरला! नसरापूरची पुनरावृत्ती जुन्नरमध्ये, उसाच्या शेतात नेऊन 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन हत्या

पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:30 AM IST
महाराष्ट्र हादरला! नसरापूरची पुनरावृत्ती जुन्नरमध्ये, उसाच्या शेतात नेऊन 10 वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन हत्या
Image Credit: maharashtra junner crime shocking 10 Year Old Girl Assault and death in pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'मोदींच्या भाषेत नार्वेकर...', राऊतांचा घणाघात; 'घरात 200 कोटींच्या...', 'यातून स्पष्ट होतंय की सुप्रीम कोर्टावर...'
2
3
4
5