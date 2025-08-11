जैन समाजाने घेतला मोठा निर्णय; कबूतरखाण्या संबंधी जो काही निर्णय व्हायचा असेल तो मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये होईल पण...

Maharashtra Kabutar Khana Controversy : दादर कबूतर खाण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष रीट पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे फेटाळण्यात आली असून,मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम आदेशात दुरुस्ती मारण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्यांकडे कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कबूतरखाण्या संबंधी जो काही निर्णय व्हायचा असेल तो मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये होईल अशी माहिती जैन समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्यांनी जी काही भूमिका घेतली असेल त्यानंतर न्यायालयाचा जो निर्णय होईल त्या निर्णयाची समीक्षा करून पुढील भूमिका ही एकत्रितपणे ठरवली जावी यासाठी 13 ऑगस्ट 2025 रोजी जैन समाजाची उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली. जैन समाजाच्या या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये प्रमुख जैन आचार्यांचे मार्गदर्शनही घेतले जाईल.
त्यामुळे सदर बैठकीपूर्वी जैन समाजातल्या विविध संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी,अन्य समाजातील जीवदया प्रेमींनी तसेच साधू संतांनी सुद्धा माध्यमावर प्रतिक्रिया देऊ नयेत, तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर होईल अशा प्रकारचे कृत्य करू नये असे आवाहनही ललित गांधी यांनी केले आहे.
समाज म्हणून एकत्रित भूमिका ठरवल्यानंतरच सर्वांनी त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याने सर्व समाज बांधवांनी व जीवदया प्रेमींनी न्यायालयीन आदेश आणि त्यानंतरची समाजाची बैठक या निर्णयापर्यंत संयम बाळगावा असे आवाहन ललित गांधी यांनी केले आहे.