महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखला पंजाब पोलिसांकडून अटक, धक्कादायक प्रकार समोर!

Sikandar Shaikh Arrested: पंजाब पोलिसांच्या क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (सीआयए) विभागाने पपला गुज्जर गुंडागर्दीच्या जाळ्यात अडकलेल्या चार संशयितांना पकडले. यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुस्तीपटू सिकंदर शेखचा समावेश आहे. ही कारवाई मोहालीतील विमानतळ चौकात 24 ऑक्टोबरला झाली. ज्यात आरोपींकडून 1.99 लाख रुपयांची रोख रक्कम, एक .45बोर पिस्तूल, चार .32 बोर पिस्तूल, अनेक काडतुसे आणि दोन स्कॉर्पिओ-एन एसयूव्ही वाहने हस्तगत करण्यात आली आहे.
खरार पोलिस ठाण्यात शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला असून, ही टोळी उत्तर प्रदेशातून अवैध हत्यारे आणून पंजाबला पुरवठा करत असल्याचे उघड झाले आहे. सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस (एसएसपी) हरमन हंस यांनी पत्रकार परिषदेत याबद्दल माहिती दिली.
अटकेत असलेल्या संशयितांमध्ये सिकंदर शेख हा महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असून सध्या मुल्लानपूर गरीबदास येथे वास्तव्य आहे. दानवीर (२६ वर्षे, मथुरा जिल्ह्यातील छता गाव), बंटी (२६ वर्षे, तत्सम गाव) आणि कृष्णा उर्फ हॅपी गुज्जर (२२ वर्षे, नाडा नयागाव गाव) यांचा समावेश आहे. सिकंदर हा बीए पदवीधर असून, स्पोर्ट्स कोट्यातून सैन्यात भरती झाला होता, पण नंतर त्याने नोकरी सोडली. तो विवाहित आहे आणि पाच महिन्यांपासून भाड्याच्या घरात राहत होता. दानवीर हा दहावीपर्यंत शिकलेला पैशासाठी गुन्हेगारीकडे वळलेला तरुण आहे, तर बंटी बारावी पास आणि विवाहित आहे. हॅपीवर नयागाव पोलिस ठाण्यात मारामारीचे गुन्हे दाखल आहेत.
In a major breakthrough, SAS Nagar Police busts an illegal weapon smuggling module and arrest four accused — Danveer, Bunty, Sikander Sheikh, and Krishan Kumar @ Happy Gujjar — recovering five pistols, two vehicles, and ₹2 lakh in cash.
Preliminary investigation reveals that… pic.twitter.com/JQLS8QlRxz
— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 30, 2025
विक्रम उर्फ पापला गुज्जर चालवत असलेली ही टोळी हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात सक्रिय आहे. ती उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून शस्त्रे मिळवून पंजाबला विकते. दानवीरने बंटीसह एसयूव्हीमध्ये दोन पिस्तुले आणली होती, जी सिकंदरकडे पोहोचवली जाणार होती. सिकंदर ते हॅपीला हस्तांतरित करणार होता असे चौकशीत असे समोर आले आहे.
24 ऑक्टोबरला सीआयए टीमने माहितीच्या आधारावर विमानतळ चौकात सापळा रचला. दानवीर, बंटी आणि सिकंदर यांना डिलिव्हरी देताना पकडले गेले. त्यांच्या जबानीवरून 26 ऑक्टोबरला हॅपीला नाडा नयागाव येथून अटक करण्यात आली, ज्यातून आणखी तीन पिस्तुले सापडली. एसएसपी हंस यांनी सांगितले की, ही कारवाई टोळीच्या जाळ्यातील एक महत्वाचा टोकाच आहे.
दानवीरवर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात खून, दरोडा, शस्त्र कायदा आणि एटीएम चोरीचे दोन गुन्हे आधीच दाखल आहेत. तो टोळीचा प्रमुख शस्त्र पुरवठादार असून, पंजाबमध्ये यापूर्वीही हत्यारे पुरवली आहेत. चौकशीत त्याने पैशासाठी या व्यवसायात गुंतल्याचे कबूल केले. इतर आरोपींनीही टोळीशी जोडलेले असल्याचे सांगितले.
आरोपींच्या इतर साथीदारांना पकडण्यासाठी पोलिस उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात छापेमारी करत आहेत. आणखी शस्त्रे जप्त होण्याची शक्यता आहे.
१. सिकंदर शेखसह अटक केलेल्या चार शस्त्र तस्करांची नावे आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
अटक आरोपी आहेत: सिकंदर शेख (महाराष्ट्राचा, आंतरराष्ट्रीय कुस्तीगीर, बीए पास, सैन्यातून नोकरी सोडलेला), दानवीर (२६, मथुरा, दहावी पास, खून-दरोड्याचे गुन्हे), बंटी (२६, मथुरा, बारावी पास, विवाहित) आणि कृष्णा उर्फ हॅपी गुज्जर (२२, नाडा नयागाव, बारावी पास, मारामारीचे गुन्हे). ते पापला गुज्जर टोळीशी जोडलेले आहेत.
जप्त वस्तू: १.९९ लाख रोख, एक .४५ बोर पिस्तूल, चार .३२ बोर पिस्तूल, काडतुसे आणि दोन स्कॉर्पिओ-एन एसयूव्ही. गुन्हा खरार सदर पोलिस ठाण्यात शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत दाखल झाला. अटक २४ ऑक्टोबरला विमानतळ चौकात आणि २६ ऑक्टोबरला हॅपीची अटक झाली.
टोळी विक्रम उर्फ पापला गुज्जर चालवते. उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेशातून शस्त्रे आणून पंजाबला पुरवठा करते. हरियाणा, राजस्थानमध्ये सक्रिय. पोलिस इतर साथीदारांना पकडण्यासाठी उत्तर प्रदेश-हरियाणात छापे टाकत आहेत; आणखी शस्त्रे जप्त होण्याची शक्यता आहे.