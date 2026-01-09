English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • बोलके डोळे अन् पहिल्यांदाच समुद्र पाहिलेले आजी-आजोबा...; पुन्हापुन्हा पाहिला जातोय हा भावनिक व्हिडीओ

बोलके डोळे अन् पहिल्यांदाच समुद्र पाहिलेले आजी-आजोबा...; पुन्हापुन्हा पाहिला जातोय हा भावनिक व्हिडीओ

Viral Video : सोशल मीडियावर स्क्रोल करता करता सध्या अनेकांच्या डोळ्यांसमोर एक असा व्हिडीओ येतोय ज्यावर नजर खिळून राहतेय. हा व्हिडीओ वारंवार पाहिला जातोय... का माहितीये?   

सायली पाटील | Updated: Jan 9, 2026, 02:14 PM IST
बोलके डोळे अन् पहिल्यांदाच समुद्र पाहिलेले आजी-आजोबा...; पुन्हापुन्हा पाहिला जातोय हा भावनिक व्हिडीओ
Maharashtra Konkan old aged Couple Sees The Sea For first Time emotional video goes viral

Viral Video : 
''जिथे सागरा धरणी मिळते
तिथे तुझी मी वाट पाहते

Add Zee News as a Preferred Source

डोंगर-दरिचे सोडून घर ते
पल्लव-पाचूचे तोडून नाते
हर्षाचा जल्लोष करुनी जेथे 
प्रीत नदीची एकरुपते''  
पी. सावळाराम यांनी लिहिलेलं आणि सुमन कल्याणपूर यांनी स्वरबद्ध केलेलं हे गीत ऐकताना त्यातील प्रत्येक शब्द डोळ्यांसमोर ते चित्र उभं करून जातं. अथांग समुद्र, आपली प्रिय व्यक्ती, याच समुद्रकिनारी उभं राहून त्याची वाट पाहणं आणि सारंकाही न जुमानता एका नात्यासाठी स्वत:ला झोकून देण्याचा भाव या गीतातील प्रत्येक शब्द सांगतो आणि मनाचा ठाव घेतो. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण 1961 मध्ये प्रसिद्ध झालेलं हे गीत आजही तितकंच लोकप्रिय असून, सोशल मीडियावर नुकत्याच व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओसाठी ते आताही तितकंच समर्पक ठरत आहे. 

आजी- आजोबांचा गोड व्हिडीओ पाहून नेटकरी भावूक...

हल्ली आपल्या आयुष्यातील काही महत्त्वाचे आणि तितकेच भावनिक क्षण, आठवणींच्या स्वरुपात कायमचे जतन करण्यासाठी म्हणून काही मंडळी व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. अनेकदा हे व्हिडीओ इतके बोलते असतात की सोशल मीडियाच्या वर्तुळात ते प्रचंड व्हायरलही होतात. अशाच व्हायरल व्हिडीओंमध्ये सध्या एक काही सेकंदाचाच व्हिडीओ प्रचंड चर्चेत असून पाहणाऱ्यांना तो नकळतच आनंद देऊन जात आहे. व्हिडीओ पाहताना कोणाच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य खुलत आहे, तर कोणाच्या चेहऱ्याच कुतूहल, आनंद अशा भावनांनी अश्रूही दाटून येत आहेत. 

पहिल्यांदाच समुद्र पाहिलेले आजी-आजोबा...

काही सेकंदांच्या या व्हिडीओमध्ये shortgirlthingss नावाच्या इन्स्टा युजरनं लिहिलेल्या कॅप्शननुसार तिच्या आजी-आजोबांनी पहिल्यांदाच समुद्र पाहिला आणि उभ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहिलेला हा निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार पाहिल्यानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया नेमंकी किती भारावणारी होती हे पाहायला मिळत आहे. 

समुद्राच्या फेसाळणाऱ्या लाटा जेव्हा या वृद्ध दाम्पत्याच्या पायांना स्पर्श करत आहेत आणि त्यांच्या पायाखालची मऊसूत वाळूही जो नवा स्पर्श करत आहे ते पाहून त्या दोघांच्याची चेहऱ्यावर असणारे भाव हे तितकेच निरागस आणि प्रेमळ असल्याचं दिसत आहे. लहान मुल एखादी गोष्ट पहिल्यांदा पाहिल्यावर ज्याप्रमाणे त्याकडे एकटक पाहतच राहतं अगदी त्याचप्रमाणे हे आजी-आजोबा समुद्राचा न्हाहाळत आहेत. नकळत एकमेकांचा हात हातात घेत आहेत आणि समुद्राच्या पहिल्या दर्शनानं सवयीप्रमाणं त्याला केलं जाणारं नमन पाहता त्यांच्या या वागण्यातून संस्कृतीचंही अनोखं दर्शन पाहायला मिळतंय इतका कमाल आहे हा व्हिडीओ. 

सोशल मीडियावर या व्हिडीओला मोठ्या संख्येनं व्ह्यूज मिळत असून प्रत्येकालाच आपले आजी-आजोबाही आठवत आहेत. माणसं उतारवयात जातात तेव्हा त्यांच्य़ा चेहऱ्यावर असणारे निरागस भाव फार बोलके होतात आणि पुन्हा एकला 'म्हातारपण म्हणजे दुसरं बालपण असतं' याच वाक्याची प्रचिती येते.... नाही का? 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
travelMaharashtra NewsMaharashtra Konkan newsKonkan beachesViral Video

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुंडांना तिकीट देणं...

महाराष्ट्र बातम्या