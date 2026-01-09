बोलके डोळे अन् पहिल्यांदाच समुद्र पाहिलेले आजी-आजोबा...; पुन्हापुन्हा पाहिला जातोय हा भावनिक व्हिडीओ

Viral Video :
''जिथे सागरा धरणी मिळते
तिथे तुझी मी वाट पाहते
डोंगर-दरिचे सोडून घर ते
पल्लव-पाचूचे तोडून नाते
हर्षाचा जल्लोष करुनी जेथे
प्रीत नदीची एकरुपते''
पी. सावळाराम यांनी लिहिलेलं आणि सुमन कल्याणपूर यांनी स्वरबद्ध केलेलं हे गीत ऐकताना त्यातील प्रत्येक शब्द डोळ्यांसमोर ते चित्र उभं करून जातं. अथांग समुद्र, आपली प्रिय व्यक्ती, याच समुद्रकिनारी उभं राहून त्याची वाट पाहणं आणि सारंकाही न जुमानता एका नात्यासाठी स्वत:ला झोकून देण्याचा भाव या गीतातील प्रत्येक शब्द सांगतो आणि मनाचा ठाव घेतो. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण 1961 मध्ये प्रसिद्ध झालेलं हे गीत आजही तितकंच लोकप्रिय असून, सोशल मीडियावर नुकत्याच व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओसाठी ते आताही तितकंच समर्पक ठरत आहे.
हल्ली आपल्या आयुष्यातील काही महत्त्वाचे आणि तितकेच भावनिक क्षण, आठवणींच्या स्वरुपात कायमचे जतन करण्यासाठी म्हणून काही मंडळी व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. अनेकदा हे व्हिडीओ इतके बोलते असतात की सोशल मीडियाच्या वर्तुळात ते प्रचंड व्हायरलही होतात. अशाच व्हायरल व्हिडीओंमध्ये सध्या एक काही सेकंदाचाच व्हिडीओ प्रचंड चर्चेत असून पाहणाऱ्यांना तो नकळतच आनंद देऊन जात आहे. व्हिडीओ पाहताना कोणाच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य खुलत आहे, तर कोणाच्या चेहऱ्याच कुतूहल, आनंद अशा भावनांनी अश्रूही दाटून येत आहेत.
काही सेकंदांच्या या व्हिडीओमध्ये shortgirlthingss नावाच्या इन्स्टा युजरनं लिहिलेल्या कॅप्शननुसार तिच्या आजी-आजोबांनी पहिल्यांदाच समुद्र पाहिला आणि उभ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहिलेला हा निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार पाहिल्यानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया नेमंकी किती भारावणारी होती हे पाहायला मिळत आहे.
समुद्राच्या फेसाळणाऱ्या लाटा जेव्हा या वृद्ध दाम्पत्याच्या पायांना स्पर्श करत आहेत आणि त्यांच्या पायाखालची मऊसूत वाळूही जो नवा स्पर्श करत आहे ते पाहून त्या दोघांच्याची चेहऱ्यावर असणारे भाव हे तितकेच निरागस आणि प्रेमळ असल्याचं दिसत आहे. लहान मुल एखादी गोष्ट पहिल्यांदा पाहिल्यावर ज्याप्रमाणे त्याकडे एकटक पाहतच राहतं अगदी त्याचप्रमाणे हे आजी-आजोबा समुद्राचा न्हाहाळत आहेत. नकळत एकमेकांचा हात हातात घेत आहेत आणि समुद्राच्या पहिल्या दर्शनानं सवयीप्रमाणं त्याला केलं जाणारं नमन पाहता त्यांच्या या वागण्यातून संस्कृतीचंही अनोखं दर्शन पाहायला मिळतंय इतका कमाल आहे हा व्हिडीओ.
सोशल मीडियावर या व्हिडीओला मोठ्या संख्येनं व्ह्यूज मिळत असून प्रत्येकालाच आपले आजी-आजोबाही आठवत आहेत. माणसं उतारवयात जातात तेव्हा त्यांच्य़ा चेहऱ्यावर असणारे निरागस भाव फार बोलके होतात आणि पुन्हा एकला 'म्हातारपण म्हणजे दुसरं बालपण असतं' याच वाक्याची प्रचिती येते.... नाही का?