  • लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता थांबवला, एकाही महिलेच्या बँक खात्यात पैसे येणार नाहीत; राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रात मोठा गोंधळ

डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 असे 2 महिन्यांचे 3 हजार रुपये हे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात राज्य सरकार 14 जानेवारीला म्हणजे मतदानाच्या आदल्या दिवशी टाकणार अशी चर्चा रंगली होती. निवडणूक आयोगाने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास मज्जाव केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 12, 2026, 08:04 PM IST
Maharashtra Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहिण योजना खूपच लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थी महिलांना दर महिना 15 रुपये दिले जातात. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा होतात. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत दोन महिन्यांचे पैसे महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 14 जानेवारीला बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याची चर्चा रंगली होती. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका आदेशामुळे महाराष्ट्रात मोठा गोंधळ झाला आहे. 

महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.  “लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! 14 जानेवारी पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार जमा होणार,” अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना कळविले होते. 

राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे आणि योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही; तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता यणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. 

 

