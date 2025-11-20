महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या लाडली बहेन योजनेअंतर्गत, 1 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी अजूनही प्रलंबित आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर आहे. महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, लाडली बहेन योजनेत अंदाजे 2.35 कोटी लाभार्थी आहेत, त्यापैकी फक्त 1.3 कोटी महिलांनी आतापर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केले आहे. "आवश्यक असल्यास, आम्ही अंतिम मुदत वाढवू," असे ते म्हणाले.
सुरुवातीला, या योजनेअंतर्गत अंदाजे 2.5 कोटी लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. यापैकी मोठ्या संख्येने महिलांवर लाभांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता, ज्यामुळे अनेकांची नावे वगळण्यात आली. परिणामी, ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये सुरुवातीला मोठ्या अडचणी आल्या. काही दिवसांतच ही प्रणाली सुव्यवस्थित झाली, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने महिला ई-केवायसी पूर्ण करत आहेत. ई-केवायसी काही मिनिटांत ऑनलाइन करता येते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने गरजू महिलांना 1500 रुपये मासिक भत्ता जाहीर केला. निवडणूक निकालांनंतर, एनडीएच्या प्रचंड विजयात ही योजना महत्त्वाची मानली जात होती. शुक्रवारी बिहारमध्येही एनडीएने मोठा विजय मिळवला. निवडणुकीच्या अगदी आधी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत महिलांसाठी 10000 रुपयांची योजना जाहीर केली. हे पैसे एकाच दिवसात 75 लाख महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. एनडीएने बिहार विधानसभेच्या 243 पैकी 200 हून अधिक जागा जिंकल्या.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. येत्या काळात 29 महानगरपालिकांमध्येही निवडणुका होणार आहेत. एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, लाडली बहेन योजनेच्या लाभार्थ्यांवर सरकार यावेळी कठोर भूमिका घेणार नाही. काही महायुती नेते ई-केवायसीसाठी नोंदणी काउंटर देखील सुरू करत आहेत.
अलीकडेच, भाजपने "बहेन लाडली, भाऊबीज देवाभाऊ की" मोहिमेअंतर्गत महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबईतील अनेक भागात रॅली आयोजित केल्या. सरकारने अलीकडेच शिवभोजन थाळी या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी निधी देखील जारी केला. महायुतीने (महायुती) आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना देण्यात येणारी रक्कम 2100 रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण ते आश्वासन अपूर्णच राहिलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वाटप होणाऱ्या निधीवर या योजनांचे भवितव्य अवलंबून असेल.