'लाडकी'साठी निधी जमवताना सरकारची दमछाक; 'सामाजिक न्याय'चा निधी पुन्हा वळवला

Ladki Bahin Yojna: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही महायुती सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 10, 2025, 08:28 PM IST
Ladki Bahin Yojna: महायुती सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेसाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आलाय. सातत्याने सामाजिक विभागाचा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवला जात असल्याने याचा सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.आणि यावरून विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही महायुती सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या या योजनेचा महायुतीला मोठा फायदा झाला आणि महायुती सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर विराजमान झालं. मात्र लाडकी बहिण योजनेसाठी कमी पडणारा निधी ही महायुती सरकारसमोरची मोठी डोकेदुखी असल्याचं समोर आलंय. कारण लाडक्या बहिणींच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आलाय.

सामाजिक न्याय विभागाचे 671 कोटी 35 लाख रुपये तर आदिवासी विकास विभागाचे 549 कोटी 29 लाख रुपये वळवण्यात आलेत.विधिमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांप्रमाणे ही आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आलीय. याआधीही अशाच प्रकार सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी लाडकी बहिणसाठी वळवण्यात आला होता.हा निधी वळवल्यामुळे त्याचा परिणाम सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय. आणि यावरूनच विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय.

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी दिला नाही तर ही योजना अडचणीत येईल त्यामुळे  दर महिन्याला हा निधी वळवला जातो असं  म्हणत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी हा निधी वळवल्याचं समर्थन केलंय. मात्र याआधी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडकी बहिणसाठी वळवल्यानंतर नाराजी व्यक्त करणाऱ्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांची भाषा आता बदलल्याचं पाहायला मिळतंय. 

तर लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील अत्यंत महत्वपूर्ण ठरलेली योजना आहे. आणि त्यामुळे ही योजना अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचं मंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटलंय.

महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरतेय. विधानसभा निवडणुकीत तर या योजनेचा महायुतीला मोठा फायदा झालाच . मात्र आगामी स्थानि स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही याचा मोठा फायदा होण्याचा अंदाज आहे. आणि सरकारकडून लाडक्या बहिणींना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र त्याच वेळी या योजनेसाठी निधी जमवताना सरकारची मात्र दमछाक सुरू आहे. आणि त्यामुळेच सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला पुन्हा कात्री लावण्यात आलीय. य़ावरून विरोधकांची सरकारला धारेवर धरलंय. 

FAQ 

१. माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी यंदा किती निधी वळवला गेला?

उत्तर: सामाजिक न्याय विभागाकडून ६७१ कोटी ३५ लाख रुपये आणि आदिवासी विकास विभागाकडून ५४९ कोटी २९ लाख रुपये असे एकूण १,२२० कोटी ६४ लाख रुपये हा निधी लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. ही रक्कम विधिमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांमधून मंजूर करण्यात आली.

२. हा निधी वळवल्याने कोणत्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे?

उत्तर: सामाजिक न्याय विभागाच्या दलित, मागासवर्गीय, दिव्यांग, वृद्ध तसेच इतर कल्याणकारी योजनांवर आणि आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह, आश्रमशाळा, ईबीसी शिष्यवृत्ती यासारख्या योजनांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वीही असाच निधी वळवल्याने अनेक योजना रखडल्या होत्या, त्यामुळे यावेळीही तीच भीती व्यक्त होत आहे.

३. सरकार आणि मंत्री या निधी वळवण्याबाबत काय म्हणत आहेत?

उत्तर: सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, “लाडकी बहिण योजनेला निधी दिला नाही तर योजना अडचणीत येईल, म्हणून दर महिन्याला निधी वळवावा लागतो.” तर मंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटले की, “ही योजना राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, तिला अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.” मात्र यापूर्वी याच मंत्र्यांनी निधी वळवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती, आता त्यांची भूमिका बदलल्याचे दिसते.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

