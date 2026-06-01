Maharashtra VidhanParishad Nivdnuk: 1 जागा आणि राष्ट्रवादीचेच 2 उमेदवार; ‘डमी उमेदवार’ म्हणजे नेमकं काय?

Maharashtra Legislative Council Election: महाराष्ट्राच्या राजकारणात विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा ‘डमी उमेदवार’ हा शब्द चर्चेत आलाय. एका जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दोन उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. पण जेव्हा पक्षाकडे जिंकण्याची एकच जागा असते, तेव्हा दुसरा उमेदवार का उभा केला जातो? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. यामागे राजकीय रणनीती काय असते? या संपूर्ण घडामोडीचा सविस्तर आढावा घेऊया.
विधानपरिषद निवडणुकीत एका जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. पहिला उमेदवार हा पक्षाचा अधिकृत उमेदवार मानला जात असताना दुसरा उमेदवार ‘डमी’ म्हणून अर्ज दाखल केल्याची चर्चा सुरू आहे.निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर छाननी, हरकती आणि माघार यासारखे टप्पे असतात. या दरम्यान एखाद्या कारणामुळे अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यास पक्ष अडचणीत येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था म्हणून दुसरा उमेदवार मैदानात ठेवला जातो.राजकीय पक्षांसाठी ही एक प्रकारची सुरक्षितता योजना मानली जाते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी निर्माण होणाऱ्या अनपेक्षित परिस्थितीचा सामना करता येतो.
डमी उमेदवार म्हणजे निवडणूक जिंकण्याच्या मुख्य उद्देशाने नव्हे, तर अधिकृत उमेदवाराला पर्याय म्हणून अर्ज दाखल करणारी व्यक्ती. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान काही तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास हा उमेदवार उपयोगी ठरतो.
उदाहरणार्थ, अधिकृत उमेदवाराच्या अर्जात त्रुटी आढळल्यास किंवा तो अर्ज नियमांनुसार वैध ठरला नाही, तर पक्षाकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध राहतो. अशावेळी डमी उमेदवाराला अधिकृत उमेदवार म्हणून पुढे आणले जाऊ शकते.भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत ही पद्धत नवीन नाही. लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक मोठे पक्ष डमी उमेदवार उभे करतात.डमी उमेदवार उभा करण्यामागे राजकीय गणित काय?
राजकारणात कोणताही निर्णय केवळ औपचारिक नसतो. त्यामागे निवडणूक व्यवस्थापन आणि राजकीय रणनीती असते. डमी उमेदवार उभा करण्यामागेही अनेक कारणे असतात.सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे जोखीम टाळणे. उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यास पक्षाची संपूर्ण निवडणूक रणनीती कोलमडू शकते. त्यामुळे पर्यायी उमेदवार ठेवून पक्ष आपली बाजू मजबूत करतो.याशिवाय पक्षातील अंतर्गत नाराजी कमी करण्यासाठीही काही वेळा डमी उमेदवारीचा वापर केला जातो. एखाद्या इच्छुक नेत्याला तात्पुरती संधी देऊन पक्ष संघटनात्मक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करतो.तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ औपचारिकता नसून निवडणुकीतील व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
विधानपरिषद निवडणुका सामान्य निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या असतात. येथे मतदानाचा अधिकार सर्वसामान्य मतदारांऐवजी आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य किंवा विशिष्ट मतदारसंघातील मतदारांना असतो.अशा निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मताचे महत्त्व मोठे असते. उमेदवारी अर्जातील एखादी छोटी चूकही संपूर्ण समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे पक्ष अतिरिक्त सावधगिरी बाळगतात.विशेषतः सत्ताधारी किंवा मोठ्या पक्षांसाठी प्रत्येक जागा प्रतिष्ठेची असते. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज वैध राहावा आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी डमी उमेदवारांची रणनीती वापरली जाते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन उमेदवारांच्या अर्जामुळे आता सर्वांचे लक्ष छाननी आणि माघारीच्या प्रक्रियेकडे लागले आहे. अधिकृत उमेदवार कायम राहतो की डमी उमेदवाराची भूमिका बदलते, याकडे राजकीय विश्लेषक बारकाईने पाहत आहेत.राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, डमी उमेदवाराचा अर्ज दाखल करणे ही अनेकदा नियमित प्रक्रिया असते. मात्र निवडणुकीतील राजकीय परिस्थिती, पक्षांतील समीकरणे आणि उमेदवारांमधील स्पर्धा यामुळे अशा घटनांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते.यातून पक्षाची निवडणूकपूर्व तयारी, जोखीम व्यवस्थापन आणि संघटनात्मक शिस्तही दिसून येते. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ उमेदवारी अर्ज म्हणून न पाहता निवडणूक रणनीतीचा भाग म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.