शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार? सरकार घेऊ शकतं मोठा निर्णय

Maharashtra Wet Drought: राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्याचं प्रचंड नुकसान झालंय. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पावसाने शेतातील पिकांचं होत्याचं नव्हतं झालंय. शेतांमध्ये पाणी साचल्यानं पिकं कुजायला लागलीयत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलंय. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालंय. बीड, संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि नांदेडमध्ये पावसाने धुमाकुळ घातला आहे. तर तिकडे सोलापूर आणि पुण्यातही पावसाने हाहाकार माजवला आहे.
तब्बल 7 ते 8 दिवसांपासून या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं थैमान पाहायला मिळालं. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात शिल्लक राहिला फक्त आणि फक्त चिखल. तर अनेक ठिकाणी अलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येतेय.
तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केलीय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत सुरेश धस यांनी ही मागणी केलीय. तर अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. शेतकऱ्यांना मदत देण्याची शक्ती सरकारला द्यावी असं साकडं देवीला घातल्याचं पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय.
दरम्यान शेतक-यांच्या प्रश्नावरून मनसे मैदानात उतरलीय. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासह कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावरून मनसेनं राज्यभर आंदोलन सुरु केलंय. त्याचाच एक भाग म्हणून मनसेनं नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतक-यांसह आंदोलन केलं.
मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपुढे शेतकरी हतबल झालाय. तर दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत दिवाळीपूर्वीच शेतक-यांच्या खात्यात जमा होणार असल्यची घोषणा कृषीमंत्री दतात्रय भरणे यांनी केलीय. राज्यभरात शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून त्यानंतर तातडीने मदत दिली जाईल असं कृषिमंत्र्यांनी म्हटलंय. दरम्यान ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मात्र त्यांनी कुठलीही थेट माहिती दिलेली नाही. याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री घेतील असं त्यांनी सांगितलंय.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पेरलेलं उगवेल का आणि उगवलेले पिक जगेल का याची शाश्वती राहिलेली नाहीय.. मागील 7 ते 8 दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे पिकांचा चिखल झालाय आणि शेतकऱ्याच्या हातात हतबल होऊन पाहण्या पलिकड़े काहीही राहिलेलं नाहीय. त्यात आता सरकारने दिवाळीपूर्वी भरपाई देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांनी मोठा दिलासा दिलाय. त्यामुळे कृषीमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन बळीराजा आधार द्यावा हीच अपेक्षा.