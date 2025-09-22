English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार? सरकार घेऊ शकतं मोठा निर्णय

Maharashtra Wet Drought: आता शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येतेय. तर दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलीय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 22, 2025, 07:41 PM IST
शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार? सरकार घेऊ शकतं मोठा निर्णय
Maharashtra likely to declare wet drought after heavy rains ruin crops

Maharashtra Wet Drought: राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्याचं प्रचंड नुकसान झालंय. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पावसाने शेतातील पिकांचं होत्याचं नव्हतं झालंय. शेतांमध्ये पाणी साचल्यानं पिकं कुजायला लागलीयत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलंय. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालंय.  बीड, संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि नांदेडमध्ये पावसाने धुमाकुळ घातला आहे. तर तिकडे सोलापूर आणि पुण्यातही पावसाने हाहाकार माजवला आहे.

तब्बल 7 ते 8 दिवसांपासून या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं थैमान पाहायला मिळालं.  यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात शिल्लक राहिला फक्त आणि फक्त चिखल. तर अनेक ठिकाणी अलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येतेय.

तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केलीय.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत सुरेश धस यांनी ही मागणी केलीय. तर अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. शेतकऱ्यांना मदत देण्याची शक्ती सरकारला द्यावी असं साकडं देवीला घातल्याचं पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय.

दरम्यान शेतक-यांच्या प्रश्नावरून मनसे मैदानात उतरलीय. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासह कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावरून मनसेनं राज्यभर आंदोलन सुरु केलंय. त्याचाच एक भाग म्हणून मनसेनं नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतक-यांसह आंदोलन केलं. 

मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपुढे शेतकरी हतबल झालाय. तर दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत दिवाळीपूर्वीच शेतक-यांच्या खात्यात जमा होणार असल्यची घोषणा कृषीमंत्री दतात्रय भरणे यांनी केलीय. राज्यभरात शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून त्यानंतर तातडीने मदत दिली जाईल असं कृषिमंत्र्यांनी म्हटलंय. दरम्यान ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मात्र त्यांनी कुठलीही थेट माहिती दिलेली नाही. याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री घेतील असं त्यांनी सांगितलंय.

ओल्या दुष्काळाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पेरलेलं उगवेल का आणि उगवलेले पिक जगेल का याची शाश्वती राहिलेली नाहीय.. मागील 7 ते 8 दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे पिकांचा चिखल झालाय आणि शेतकऱ्याच्या हातात हतबल होऊन पाहण्या पलिकड़े काहीही राहिलेलं नाहीय. त्यात आता सरकारने दिवाळीपूर्वी भरपाई देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांनी मोठा दिलासा दिलाय. त्यामुळे कृषीमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देऊन बळीराजा आधार द्यावा हीच अपेक्षा.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Maharashtra Weather Updatemaharashtra drought 2025maharashtra wet drought 2025maharashtra rains 2025Wet Drought Area

