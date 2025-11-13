महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी राजकीय युती! मुंबईजवळच्या 'या' नगरपालिका निवडणुकीसाठी तब्बल 8 पक्षांची युती

Maharashtra Local Body Election : राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. 2 डिसेंबरला नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान घेतलं जाणार आहे. तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या अनुषंगाने जोरदार तयारी सुरु आहे. अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात युती जाहीर करायची की नाही याबाबत अजूनही चर्चा सुरुच आहेत. अशातच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी राजकीय युती जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबईजवळच्या या नगरपालिका निवडणुकीसाठी तब्बल 8 पक्षांनी युती जाहीर केली आहे.
बदलापुरात महाविकास आघाडीनं पत्रकार परिषद घेत जागा वाटप जाहीर केले. याठिकाणी शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन मुक्तीपार्टी, आम आदमी पार्टी, आरपीआय आर के गट अशा आठ पक्षांनी एकत्रित मोट बांधली आहे. 24 प्रभांगांपैकी 22 प्रभागांमध्ये जागावाटप जाहीर करण्यात आले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना ठाकरे गटाकडून प्रिया गवळी आणि मनसेकडून संगीता चेंदवणकर अशी दोन नावे वरिष्ठांकडे पाठावण्यात आली असून नगराध्यक्षपदाचा निर्णय उद्या संध्याकाळपर्यंत होईल अशी माहिती मविआच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
बदलापूर नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी 17 नोव्हेंबर ही अखेरची तारीख आहे. शिवसेना-भाजपने अद्याप आपले उमेदवार जाहीर केलेले नाही. मात्र महाविकास आघाडीने आठ पक्षांची मोट बांधत 45 जागांचं वाटप गेलंय. शिवसेना आणि बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वाट्याला प्रत्येक 11 जागा आल्या असून, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला 6, काँग्रेसला 5 तर मनसेला 3 जागा देण्यात आल्या आहेत.
वंचितला 5, आपला 2 आणि आरपीआय आर के गटाला 1 जागा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बहुजन मुक्ती पार्टीला स्वत:चं चिन्ह नसतानाही काँग्रेस, राष्ट्रवादीपेक्षा दुपट्टीने जागा देण्यात आल्यानं आश्चर्य व्यक्त होतंय. मविआनं बहुजन मुक्तीला 11 जागा देत शिवसेना-भाजपला मोकळं रान करून दिलंय का अशीही चर्चा बदलापूरच्या राजकीय वर्तुळात रंगताना दिसतीय.