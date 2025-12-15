'खूप गोष्टी आहेत पण कसं...'; BJP प्रवेशानंतर तेजस्वी घोसाळकरांनी सांगितलं ठाकरेंची साथ सोडण्याचं खरं कारण

Tejasvee Ghosalkar Joined BJP: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला भारतीय जनता पार्टीने मोठा धक्का दिला आहे. दहिसर-बोरिवलीमधील प्रभाग क्रमांक एकच्या माजी नगरसेविका आणि दिवंगत नेते अभिषेक घोसाळकरांची पत्नी तेजस्वी घोसाळकरांनी भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे. मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साटम आणि आमदार प्रवीण दरेकरांच्या उपस्थितीत तेजस्वी यांनी भाजपामध्ये पक्ष प्रवेश केला. हा पक्ष प्रवेश अगदी काही मिनिटांमध्ये पार पडला. यावेळेस मोजक्या शब्दांमध्ये तेजस्वी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या खऱ्या मात्र त्या फारसं काही बोलल्या नाहीत.
"2017-2022 या टर्ममधील त्यावेळेच्या शिवसेना आता उबाठा गटाच्या तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर भाजपामध्ये प्रवेश करत आहेत. मी मुंबई भाजपाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांचं भाजपामध्ये स्वागत करतो," असं म्हणत अमित साटम यांनी तेजस्वी यांच्या पक्ष प्रवेशाची घोषणा केली. भाजपाने मुंबईत केलेला विकास पाहून तेजस्वी घोसाळकर पक्षात प्रवेश करत असल्याचं अमित साटम यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन तेजस्वी घोसाळकरांचं पक्षात स्वागत केलं.
पक्षप्रवेश केल्यानंतर, "मी तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर 2017 मध्ये मी नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले. मी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केलाय. मी अमित साटम आणि दरेकरांचं आभार मानते हा पक्ष प्रवेश करुन घेतल्याबद्दल. शिवसेनेतून मी निवडून आले होते. पण, आता भाजपमध्ये प्रवेश केला. खूप गोष्टी आहेत ज्या मी बोलू शकत नाही. पण, पक्ष सोडताना खूप दु:ख होत आहे," असं तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या. "माझ्या प्रभागात विकासाच्या कामांसाठी मी हा निर्णय घेत आहे. खूप गोष्टी आहेत. पण, कसं बोलू हे कळत नाही. फडणवीसांच्या मार्गदर्शनानं ही कामं होतील अशी मी अपेक्षा करते," असंही तेजस्वी म्हणाल्या.
नक्की वाचा >> ...म्हणून वेगळा निर्णय घेतेय! ठाकरेंची सेना सोडून भाजपात जाताना तेजस्वी घोसाळकरांचा लेटर बॉम्ब
"अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येचा तपास होऊन त्यांना योग्य न्याय मिळेल अशी मी आशा करते. मी शिवसेनेत असताना जसं काम करत होते, त्याचप्रमाणे त्याहूनही जास्त काम करेन अशी ग्वाही देते," असंही तेजस्वी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.
तेजस्वी या शिवसेना नेते आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून आहेत. त्यांचे पती अभिषेक घोसाळकर हे शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते आणि माजी नगरसेवक होते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये फेसबुक लाईव्ह दरम्यान मॉरिस नोरोन्हा नावाच्या व्यक्तीने त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती, ज्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. तेजस्वी या शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) दहिसर विधानसभा मतदारसंघातील महिला विभाग प्रमुख होत्या. घोसाळकर कुटुंबाचे ठाकरे कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत. मे 2025 मध्ये स्थानिक नेतृत्वावर नाराजीमुळे त्यांनी पक्षातील पदांचा राजीनामा दिला होता पण उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चेनंतर तो मागे घेतला होता.