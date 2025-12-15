'मुंबई महापालिकेवर...'; ठाकरेंचा दबाव नाही तर 'या' कारणाने तेजस्वी घोसाळकरांनी सेना सोडल्याचा BJP चा दावा

Why Tejasvee Ghosalkar Joined BJP Ameet Satam Gives Reason: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रभाग क्रमांक एकच्या माजी नगरसेविका तेजस्वी घोसाळकरांनी आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश केला. मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम आणि प्रवीण दरेकरांच्या उपस्थितीत तेजस्वी यांनी मशाल खाली ठेवत कमळ हाती घेतलं असून मुंबई महानपालिका निवडणुकीपूर्वी ठाकरेंसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. उद्धव ठाकरेंकडे यापूर्वीही काही महिन्याआधी सर्व पदांचा राजीनामा सोपवणाऱ्या तेजस्वी यांनी ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये प्रवेश का केला आहे याचं कारण भाजपानेच पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितलं आहे.
तेजस्वी या शिवसेना नेते आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून आहेत. त्यांचे पती अभिषेक घोसाळकर हे शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते आणि माजी नगरसेवक होते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये फेसबुक लाईव्ह दरम्यान मॉरिस नोरोन्हा नावाच्या व्यक्तीने त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती, ज्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. तेजस्वी या शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) दहिसर विधानसभा मतदारसंघातील महिला विभाग प्रमुख होत्या. घोसाळकर कुटुंबाचे ठाकरे कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत. मे 2025 मध्ये स्थानिक नेतृत्वावर नाराजीमुळे त्यांनी पक्षातील पदांचा राजीनामा दिला होता पण उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चेनंतर तो मागे घेतला होता.
यंदा मात्र तेजस्वी घोसाळकरांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश केलाय. तेजस्वी यांचा पक्षप्रवेश अमित साटम यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळेस अमित साटम यांनी, "2017-2022 या टर्ममधील त्यावेळेच्या शिवसेना आता उबाठा गटाच्या तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर भाजपामध्ये प्रवेश करत आहेत. मी मुंबई भाजपाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांचं भाजपामध्ये स्वागत करतो," असं म्हणत तेजस्वी यांना पुष्पगुच्छ देत त्यांचं भाजपामध्ये स्वागत केलं.
उद्धव ठाकरेंचा दबाव किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे तेजस्वी घोसाळकरांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला का अशी चर्चा सुरु असतानाच अमित साटम यांनी तेजस्वी यांनी भाजपाच्या विकासाच्या राजकारणाला साथ देण्याचा निर्णय घेतला असून विकास पाहूनच पक्षप्रवेश केल्याचं नमूद केलं. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 11 वर्षात या देशाचा विकास केला. या 11 वर्षात महाराष्ट्रात आणि खास करुन मुंबईचा फडणवीसांनी जो कायापालट केला. त्यामध्ये दोन वर्षात लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरा, अटल सेतू, कोस्टल रोड, बीबीडी चाळीतील मराठी माणसांना दक्षिण मुंबईत घरं निर्माण करुन देणं, 350 मेट्रोचं काम या विकासाने प्रभावित होऊन. मुंबईची सुरक्षा, मुंबईचा विकास आणि हिंदुत्व या रस्त्याने आपली राजकीय वाटचाल पुढे नेण्याचा निर्णय तेजस्वी घोसाळकर यांनी घेतलेला आहे," असं अमित साटम म्हणाले.
"येणाऱ्या काळासाठी मुंबईचा विकास घडवण्यासाठी, मुंबई सुरक्षित रहावी यासाठी तसेच हिंदुत्वाचाच भगवा झेंडा या महापालिकेवर फडकून, भगवा फक्त मुंबईला सुरक्षित ठेऊ शकतो म्हणून त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे," असंही अमित साटम यांनी म्हटलं.