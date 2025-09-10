ठाकरेंची जागावाटपावर चर्चा? अचानक राज यांच्या घरी पोहोचले उद्धव; सोबत आदित्य नाही तर...

Uddhav Thackeray Visit Raj Thackeray Home: महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचं चित्र पाहायला मिळेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच आज याचसंदर्भातील एक मोठी घडामोड घडली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा दसरा मेळावा अवघ्या काही आठवड्यांवर असताना आज अचानक ते धाकटे बंधू आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. उद्धव ठाकरे दुपारी 12 च्या सुमारास दादरमधील शिवाजी पार्कजवळ असलेल्या राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी दोन महत्त्वाच्या सहकाऱ्यांसहीत पोहोचले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरेंसोबत खासदार संजय राऊत आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब आहेत. ही पूर्णपणे राजकीय भेट असल्याची माहिती समोर येत आहे. दसरा मेळाव्यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या मंचावरुन राज ठाकरे दिसणार का? या दोन भावांमध्ये नेमकी काय चर्चा होणार याबद्दलची उत्सुकता कायम आहे. उद्धव यांच्यासोबत दोन महत्त्वाचे नेते असल्याने या भेटीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
राज आणि उद्धव एकत्र येण्याचा सर्वात मोठा परिणाम मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठी माणसांचा पाठिंबा ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास त्यांना मिळू शकतो आणि याचा फटका सध्या सत्तेत असलेल्या तीन प्रमुख पक्षांना बसेल असे अंदाज व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर आज मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग रचनेसंदर्भातील आक्षेप नोंदवण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा दिवस असून आज प्रभागांचं आरेखन निश्चित होणार आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही भाऊ संभाव्य युतीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी भेटल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची मागील दोन महिन्यांमधील ही चौथी प्रत्यक्ष भेट आहे. यापूर्वी दोन्ही बंधू 5 जुलै रोजी तब्बल 19 वर्षानंतर एकाच मंचावर दिसून आले होते. हिंदीचा शालेय अभ्यासक्रमात पहिल्या इयत्तेपासून समावेश करण्याचा शासन आदेश सरकारने मागे घेतल्यानंतर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेनं विजयी जल्लोषाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला. त्यामध्ये दोन्ही भाऊ दीड तपानंतर राजकीय मंचावर एकत्र दिसून आले. त्यानंतर राज ठाकरे 27 जुलै रोजी उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या 'मातोश्री' निवासस्थानी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी पोहोचलेले. राज ठाकरेंच्या घरी उद्धव ठाकरे सहकुटुंब गणपती दर्शनासाठी गेले होते, ती या दोघांमधील तिसरी भेट ठरलेली.