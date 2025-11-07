महाराष्ट्र राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर? BJP विरोधात शिंदे-ठाकरेंची युती? उद्धव म्हणाले, 'जास्तीत जास्त...'

Maharashtra Politics: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी उभी फूट पडली. यानंतर दोन्ही गटांमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. राज्यपातळीवर हे दोन्ही गट एकमेकांविरोधी गटात आहेत. दोन्ही शिवसेना एकमेकांविरोधात लढले. ठाकरे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये कोणतीही युती झालेली नाही. दोन्ही शिवसेना एकमेकांचे राजकीय विरोधक आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिंदेंची शिवसेना महायुती (भाजप + राष्ट्रवादी अजित पवार गट) सोबत आहेत, तर ठाकरेंची शिवसेना महाविकास आघाडी (काँग्रेस + राष्ट्रवादी शरद पवार गट) सोबत आहे. मात्र, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये म्हणजेच नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकींमध्ये स्थानिक पातळीवर दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची जोरदार चर्चा आहे. मुख्यतः भाजपला विरोध करण्यासाठी दोन्ही शिवसेना म्हणजेच ठाकरे आणि शिंदे एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शिंदे आणि ठाकरे गट एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 'कणकवली शहर विकास आघाडी' या बॅनरखाली महाविकास आघाडी आणि शिंदेंची शिवसेना एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत, मुख्यतः भाजपचे इच्छुक उमेदवार समीर नलावडे यांना विरोध करण्यासाठी ही युती होत असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर यांना नगराध्यक्षपदासाठी प्रस्तावित केले असून शिंदे गटाने या नावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टाळणे आणि जिल्ह्यात नारायण राणे यांच्या भाजपाचे वर्चस्व कमी करण्याच्या उद्देशाने ही युती होत असल्याचं सांगितलं जात आहे. दोन्ही गटांमध्ये गुप्त बैठका झाल्याचं सांगितलं जात आहे. यामुळे राज्यभर चर्चा सुरू आहे. मात्र ही भूमिका केवळ स्थानिक पातळीवर आहे.
अहिल्यानगरमध्येही (अहमदनगर) महानगरपालिकेतही ठाकरे-शिंदे युतीची चर्चा होती रायगडमध्ये उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांची शिंदे गटाविरोधात युती झाल्याचं वृत्त आहे. बेस्ट कर्मचारी पतपेढी निवडणुकीत ठाकरे गट आणि मनसे यांच्या पॅनेलमध्ये शिंदे गटाची एक महिला सहभागी झाली आहे, ज्यामुळे ही अजब युती चर्चेत आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंनी शिंदेच्या शिवसेनेसोबत कोणत्याही अवस्थेत युती करायची नाही असं ठामपणे ठणकावलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतरही एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी युती करू नका, असे आदेश दिले आहेत. हे आदेश धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील बैठकीत दिले आहेत. "महाविकास आघाडी म्हणून लढा, तरुणांना संधी द्या, ताकदीने आणि विश्वासाने लढा, आणि जास्तीत जास्त जागा स्वत:कडे ठेवा," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.