'निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारल्यावर भाजपा, शिंदे उत्तर देत असतील तर याचा अर्थ...'; खासदाराचं विधान

Maharashtra Local Body Election: राज्यातील निवडणूक आयोगाला विरोधकांनी घेरण्यास सुरुवात केलेली असतानाच राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 20, 2025, 11:43 AM IST
सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Local Body Election: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला आहे. राज्यातील निवडणूक आयोगाकडे निष्पक्षपणे निवडणुका घेण्याची मागणी करत मागील काही दिवसांपासून ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबरच विरोधी पक्षातील काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं प्रश्नांचा भडिमार सुरु केला आहे. निवडणूक आयोगाविरुद्ध 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत विरोधी पक्ष मोर्चा काढणार असल्याचं रविवारी जाहीर करण्यात आलं. रविवारी मनसेच्या मेळाव्यात राज ठाकरेंनी महाराष्ट्रात 96 लाख बोगस मतदार घुसवल्याचा आरोप केला. या साऱ्या गोष्टींसंदर्भात बोलताना राऊतांनी भाजपाला लक्ष्य केलं आहे.

राज ठाकरेंच्या विधानावर काय म्हणाले राऊत?

"काल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यामध्ये भाषण केलं. या भाषणामध्ये त्यांनी खास करून निवडणूक आयोग, निवडणूक यादीमधील घोटाळे, निवडणूक यंत्रणेचा भ्रष्टाचार यावर भाष्य केलं. त्याच्यातला जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आजही महाराष्ट्रातल्या निवडणूक मतदार यादीमधील साधारण 96 लाख मतदार बोगस आहेत. आपण ज्याला राऊंड फिगर म्हणतो तो आकडा एक कोटी आहे. एक कोटी मतदार बोगस असल्यामुळे निवडणुकीचा निकाल पूर्ण या बोगस मतदारांच्या हातामध्ये आहे. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर मुंबईमध्ये चार दिवसात साडेसहा लाख मतदान वाढवले. हा काय प्रकार आहे? कुठून येतात? अमित शहा म्हणतात दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत आम्ही घुसखोरांना शोधून काढू आणि घुसखोर जर मतदार यादीत असेल तर आम्ही त्यांना हाकलून देऊ. मतदार यादीतून महाराष्ट्रामध्ये एक लाख बोगस मतदार आणि घोसखोर आहे असे आम्ही मानतो. अमित शहा यांनी एक कोटी मतदार घुसखोर आहेत हे लक्षात घेऊन तुमच्या भाजपमध्ये मिंधे लोकांनी घुसवले आहेत. तिथून घुसखोरांना हाकलण्याची सुरुवात करा," असं राऊत म्हणाले.

एक नोव्हेंबर रोजी मुंबईमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चा

"मतदार यादीतला घोटाळा जोपर्यंत आहे तोपर्यंत निवडणुका निष्पक्ष पारदर्शक होणार नाहीत. त्यासाठी देशाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर एक नोव्हेंबर रोजी मुंबईमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चाचं आयोजन केलं त्यात काल घोषणा झाली," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. "काल शिवसेना भवनात पत्रकार परिषदेला सर्वपक्षीय नेते होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व नेते हजर होते. काँग्रेसचे नेते हजार होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंतराव पाटील होते आणि आता हळूहळू त्या संदर्भात पाऊलं पडत आहेत," असं राऊत यांनी सांगितलं.

निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारल्यावर भाजपा का उत्तर देते?

"निवडणूक आयोग कार्यवाही करेल हे कोणत्या भरोशावर युतीवाले बोलत आहेत? निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करावी म्हणून दोन दिवस 14 15 तारखेला शिष्टमंडळ भेटलं काय कारवाई केली? पुरावे दिले ना? विधानसभा लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शेवटच्या क्षणाला मतदान झालं. त्यातलं 46 लाख ते 50 लाख मतदान एकाच पक्षाला कसं काय पडू शकतं? का दुसरं कोणी येथे निवडणुकीला उभे नव्हते का? ज्या चोराला रंगे हात पकडला आहे तो चोरच पुरावा मागत आहे. चोर पुरावा कोणाकडून मागत आहे? हे चोर आहेत यांनी चोऱ्या केलेल्या आहेत. आमचा प्रश्न निवडणूक आयोगाला आहे भारतीय जनता पक्षाला उत्तर द्यायचं कारण नाही. आमचा प्रश्न संविधानिक पदावर बसलेल्या संस्थेला आहे. ते उत्तर देतील. भारतीय जनता पक्षाला किंवा मिंधे यांना मिरच्या का लागत आहेत. त्यांची तडफड का होत आहे? चोराच्या मनात चांदणे. आम्ही सवाल विचारतो निवडणूक आयोगाला जसे केंद्रात राहुल गांधी सवाल विचार होते. निवडणूक आयोगाला उत्तर कोण देत आहे तर भाजपचे नेते! काय गरज आहे तुम्हाला? जर भारतीय जनता पक्ष उत्तर देत असेल मिंधे उत्तर देत असेल याचा अर्थ निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांची मिली भगत आहे. हे जॉईंट वेंचर आहे भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यामध्ये," असा टोला राऊतांनी लगावला.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

