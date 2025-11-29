वहिनीला शह देण्यासाठी दीर मैदानात; नाईक विरुद्ध नाईक संघर्ष, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात लक्षवेधी लढत

Maharashtra Local Body Election 2025 : यवतमाळमधील पुसद आणि नाईक कुटुंबाची सत्ता हे समीकरण ठरलेल आहे. पुसद शहराने राज्याला स्वर्गीय वसंतराव नाईक आणि स्व. सुधाकरराव नाईक हे दोन मुख्यमंत्री दिलेत. परंतु गेल्या काही वर्षात नाईक कुटुंबात फूट पडली. यंदा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहीनी नाईक यांना राष्ट्रवादीनं नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली. मात्र वहिनीचा पराभव करण्यासाठी दोन दिर प्रचाराच्या मैदानात उतरलेत. इंद्रनील नाईकांचे सख्खे बंधू ययाती नाईक आणि चुलत बंधू निलय नाईक भापजपचे उमेदवार निखिल चिद्दरवार यांचा प्रचार करतायत. पुसदमध्ये महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार दिलाय. काँग्रेसनंही त्यांचा गडी मैदानात उतरवलाय.
मंत्रीपद आणि जनता अशी आमची लढाई असून जनता आम्हाला साथ देईल असा विश्वास माजी आमदार निलय नाईक यांनी व्यक्त केलाय. तर विरोधकांकडून होणा-या घराणेशाहीच्या आरोपांना राष्ट्रवादीच्या उमेदवार मोहिनी नाईकांनी प्रत्युत्तर दिलंय. तर पुसदमीधील भाजप आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांनीही आपल्या विजयाजचा विश्वास व्यक्त केलाय. 20 वर्षात पुसदची वाट लागल्याचा हल्लाबोल करण्यात आलाय. प्रत्येक वेळी पुसद ची प्रत्येक निवडणूक ही लक्षवेधी ठरते. मोठा गाजावाजा होतो मात्र विकासाच्या बाबतीत पुसदची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत काय होतंय. पुसदवासीय कुणाला कौल देतायत हे 3 डिसेंबरला कळले.