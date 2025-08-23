English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात हजारो इच्छुकांचे नगरसेवक बनण्याचे स्वप्न भंगणार! ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर

ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. अनेक इच्छुकांचे नगरसेवक बनण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. 

| Updated: Aug 23, 2025, 04:20 PM IST
Maharashtra Local Body Election 2025 :  राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका मागील काही वर्षांपासून रखडल्या होत्या. वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका होणार हे निश्चित झालंय. महापालिकांच्या निवडणुकांसाठीची प्रारुप प्रभाग रचना अंतिम झालीय. राज्यभरातील तब्बल 29 महापालिकांची प्रारुप प्रभाग रचना तयार करून राज्य सरकारने ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. 

ठाण्यात  इच्छुकांचे नगरसेवक बनण्याचे स्वप्न भंगणार

ठाणे मनपाची प्रारूप प्रभाग रचना यादी जाहीर. ⁠अनेक इच्छुकांचे नगरसेवक बनण्याचे स्वप्न भंगणार आहे, ⁠नगरसेवक संख्येत वाढ नाही. मात्र ⁠आधी ३ नगरसेवकांचा एक प्रभाग होता. तर आता  4 नगरसवेकांचा एक प्रभाग करण्यात आला आहे. 50 ते 60 हजार मतदारांचा एक प्रभाग करण्यात आला.  ⁠यानुसार ठाणे मनपाचे 33 प्रभाग करण्यात आलेत.  ⁠तर, एक प्रभाग  भौगोलिकदृष्ट्या 3 सदस्यांचा करण्यात आला आहे.  ठाणे मनपात एकूण 131 नगरसेवक असणार आहेत. ⁠4 संप्टेंबर पर्यंत हरकती सुचना करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 6 मार्च 2022 रोजी ठाणे मनपाची मुदत संपली आहे. 

कल्याण-डोंबिवलीत 122 जागांसाठी 31 प्रभाग

प्रभाग रचनेनुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत एकूण 122 जागा असणार आहेत. यासाठी शहराची विभागणी 31 प्रभागांमध्ये करण्यात आली आहे. या प्रभागांपैकी 2 प्रभाग हे 3 सदस्यीय असतील तर उर्वरित २९ प्रभाग ४ सदस्यीय असतील. यावर नागरिकांना उद्या शनिवारपासून हरकती नोंदवता येणार आहेत. सन 2025 मधील कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग - रचना या स्वरूपात पार पडणार आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर

महानगर पालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना शुक्रवारी सायंकाळी जाहीर झाली. 28 प्रभागामध्ये 111 नगरसेवक असणार आहेत. निवडणूक विभागाने प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. 27 प्रभाग प्रत्येकी चार नगरसेवकांचे व एक प्रभाग तीन नगरसेवकांचा असणार आहे. प्रभाग रचनेवर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

About the Author

वनिता कांबळे

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनेल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅ, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
maharashtra local body election 2025ward structureThanekalyan-DombivliNavi Mumbai Municipal Corporation

