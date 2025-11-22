'परिवारवादावर बोलणारी BJP स्वत:च यात अडकली...'; नाना पटोलेंचा सूचक इशारा, मतदारसंघावर सर्वांचं लक्ष

प्रवीण तांडेकर, झी मीडिया, भंडारा : (Maharashtra Local Body Election ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अनुसरून राज्यात दर दिवशी एक नवी घडामोड पाहायला मिळत असताना या वर्तुळातील मोठी प्रस्थ आपले मतदारसंघ राखू पाहताना दिसत आहेत. (Bhandara District) भंडारा जिल्ह्यातून गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आपली छाप सोडणाऱ्या नाना पटोले यांचा साकोली हा विधानसभा मतदार संघ त्यापैकीच एक. या मतदार संघातील साकोली नगर परिषदेकरिता निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. (Sakoli Constituency) साकोली मतदार संघात भाजपची एकहाती सत्ता होती पण भाजपने विकास केला नाही अशी ओरड स्वतः मित्र पक्षातून होत आहे.
'नेहमी परिवारवाद' अशी काँग्रेसवर भाजपाने टीका केली आहे. पण नगर परिषद निवडणुकीत भाजपने स्वतः माजी आमदार हेमकृष्ण कापगते यांच्या सुनेला मैदानात उतरवला आहे. त्यामुळे नेहमी परिवारवाद म्हणणाऱ्या भाजपा स्वतः परिवार वादात अडकली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष स्थानिक समस्या घेऊन निवडणुकीत जात आहे. नगर परिषदेत गुलाल आपलाच अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांची आहे..
'भाजपा असं पक्ष आहे. की एक दुसऱ्यावर आरोप लावत आहे. पण त्यांना माहिती नाही की एक बोट दुसऱ्याकडे केलं तर चर बोट आपल्याकडे असतात. नीतिमत्तेमध्ये भाजप राहिलेली नाही. कशाच प्रकारे सत्ता सत्तेतून भ्रष्टाचार अशी भाजपा राहिली आहे. सर्वसामान्य लोकांचा सन्मान व लोकांच्या हिताचं काम काँग्रेस करत आहे. म्हणून परिवर्तनाची लाट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे'. असे नाना पटोले म्हणाले आहे. तेव्हा पटोले यांचा हा इशारा पाहता त्यावर आता भाजपश्रेष्ठी काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
निवडणुकीची रणधुमाळी उठलेली असतानाच भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील विर्शी येथे महाराष्ट्र बँक ही मागील 40 वर्षापासून कार्यरत असून या परिसरातील नागरिकांना व शेतकऱ्यांना ही बँक शेतीचे कर्ज लोकांच्या ठेवी आणि हजारोंची खाती या बँकेत आहेत मात्र अचानक बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही बँक स्थलांतर करण्यात येत आहे असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गावासह परिसरातील नागरिकांनी मागील दोन दिवसापासून हे बँक स्थलांतर करण्यात येऊ नये या मागणी करत आमरण उपोषणाला सुरू केलं होतं. या उपोषणाला साकोली विधानसभेचे आमदार नाना पटोले यांनी भेट देत समस्या जाणून घेतल्या आणि शेतकऱ्यांसह परिसरातील नागरिकांच्या मागण्या पूर्ण करत उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी पाजून हे उपोषण यशस्वीरित्या निकाली काढलं.
