महाराष्ट्राचे राजकारण हे असचं आहे! कार्यकर्ते राहिले बाजूला... आमदार, मंत्र्यांची मुलं, भाऊ, पत्नी, आई यांनाच मिळाली उमेदवारी

स्थानिक पातळीवर पक्षाचा गाडा हाकणारे कार्यकर्ते मात्र, सध्या फक्त पक्षाचं काम करतायत की काय? असाच प्रश्न पडतोय. कारण अनेक मतदारसंघामध्ये आमदारांनी आपल्या घरातील सदस्यांनाच नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिलीय. त्यामुळे अनेक वर्ष मेहनत करून संधींची वाट पाहणार कार्यकर्ता रस्त्यावर आणि आमदार, मंत्र्यांच्या घरातील सदस्य खुर्चीवर असंच काहीसं चित्र महाराष्ट्रात पाहायला मिळतंय.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 19, 2025, 12:24 AM IST
Maharashtra Local Body Election : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचा धुराळा उडाला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या निवडणुकींसाठी मेहनत करणारे कार्यकर्ते, नेते, पदाधिकारी संधीच्या प्रतिक्षेत असतात, मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत आमदार, मंत्र्यांचे नातेवाईक तुपाशी आणि कार्यकर्ते उपाशी असंच काहीसं चित्र पाहायला मिळतंय.  कारण नगराध्यक्षपदासाठी अनेक जिल्ह्यामध्ये आमदार, मंत्र्यांची मुलं, भाऊ, पत्नी, आई यांनाच तिकीटं मिळाली आहेत.  अनेक वर्षांपासून तळागळात जात पक्षाचा प्रचार, प्रसार करणा-या कार्यकर्ते, पदाधिका-यांच्या हातात मात्र, पक्षाच पोस्टर आणि झेंडाच आहे
अनेक जिल्ह्यात आमदार आणि मंत्र्यांच्याच नातेवाईकांना तिकीट मिळालं आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय.

सध्या राज्यात निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहत आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक असल्याचं प्रत्येकच नेता आवर्जून सांगतोय. त्यामुळे साहजिकच कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीत संधी मिळणार असा याचा अर्थ होतो. मात्र प्रत्यक्षात चित्र भलतंच पाहायला मिळतंय. नेत्यांचे नातेवाईकच मोठ्या संख्येनं निवडणूक रिंगणात उतरल्याचं दिसून आलंय. विशेष म्हणजे एकही पक्ष त्याला अपवाद ठरलेला नाही. 

 कोणत्या  आमदार आणि मंत्र्यांच्या नातेवाईंका उमेदवारी मिळाली

जळगाव जिल्हा - जामनेर
जामनेर - भाजपचे मंत्री गिरीश महाजनांच्या पत्नी साधना महाजन नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार
धुळे जिल्हा 
शिरपूर - भाजप आमदार अमरिश पटेल यांचे चिरंजीव चिंतन पटेल नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार
दोंडाईचा- भाजप मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई नयनकुवर रावल नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार
नंदुरबार - आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या पत्नी रत्ना रघुवंशी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार
यवतमाळ जिल्हा
 यवतमाळ - मंत्री अशोक उईके यांची मुलगी नगराध्यक्षपदाची भाजप उमेदवार
 यवतमाळ - माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांची सून प्रियंका मोघे काँग्रेस उमेदवार 
 पुसद - राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची पत्नी मोहिनी नाईक नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार
भंडारा जिल्हा
भंडारा - शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकरांच्या पत्नी अश्विनी भोंडेकर नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार
अमरावती
 धामणगाव रेल्वे - भाजप आमदार प्रताप अडसड यांची बहिण अर्चना रोठे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार  
 दर्यापूर - भाजप आमदार प्रकाश भारसाकडे यांच्या पत्नी नलिनी भारसाकडे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार  
अंजनगाव सुर्जी - शिवसेना आमदार गजानन लवटेंचे पुत्र यश लवटे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार
संभाजीनगर जिल्हा
 सिल्लोड - शिवसेना आणदार अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा समीर सत्तार नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार
सोलापूर जिल्हा
 अक्कलकोट - भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे भाऊ मिलन कल्याणशेट्टी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार
 दूधनी - माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांचे पुतणे प्रथमेश म्हेत्रे नगराध्यक्षपदाचे शिवसेनेचे उमेदवार
 अनगर - माजी आमदार राजन पाटलांच्या सून प्राजक्ता पाटील भाजप उमेदवार
अकोला जिल्हा
बाळापुर  - भाजप आमदार हरीश पिंपळेंचे मोठे भाऊ भूपेंद्र पिंपळे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार
सातारा जिल्हा
 फलटण - राष्ट्रवादीSP चे नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा मुलगा अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार
 फलटण- भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचे बंधू समशेरसिंह नाईक निंबाळकर भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

