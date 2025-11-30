English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा काय परिणाम होणार?' शिंदे स्पष्टच म्हणाले, 'मुंबईकर सुज्ञ असून तो...'

Eknath Shinde To The Point Interview With Kamlesh Sutar: उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीचा काय परिणाम होणार याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपली भूमिका मांडली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 30, 2025, 07:39 AM IST
'ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा काय परिणाम होणार?' शिंदे स्पष्टच म्हणाले, 'मुंबईकर सुज्ञ असून तो...'
विशेष मुलाखतीत केलं भाष्य

Eknath Shinde To The Point Interview With Kamlesh Sutar: महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात प्रचाराचा धुरळा उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यामध्ये महापालिका निवडणुकींचं बिगुलही लवकरच वाजणार आहे. अशातच मुंबईमध्येही युती आणि आघाडीसंदर्भातील वेगवेगळे प्रयोग सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांचे ज्येष्ठ बंधू उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी युती केली असून केवळ औपचारिक घोषणा शिल्लक आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरु असून मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील महानगरपालिकांसाठी जागावाटपाची आणि उमेदवार निवडीची जबाबदारी दोन्ही पक्षांनी आपआपल्या नेत्यांची नावं जाहीर केली आहे. एकीकडे ही युती होत असतानाच दुसरीकडे या युतीचा सर्वात मोठा फटका एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला बसेल असं सांगितलं जात आहे. मात्र यावर आता थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांना 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात दिलेल्या विशेष मुलाखतीत भाष्य केलं आहे.

ठाकरेंच्या युतीचा काय परिणाम होणार?

मुलाखतीदरम्यान, शिंदेंना "ठाकरे बंधू एकत्र आले त्याचा काय परिणाम होणार?" असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना एकनाथ शिंदेंनी महायुतीच्या काळात झालेल्या कामांचा पाढाच वाचून दाखवला. "आम्ही अडीच वर्षात मुंबईसाठी केलेलं काम, शहरासाठी घेतलेले निर्णय हे लोकांना माहिती आहेत. मुंबई काँक्रीटचे रस्ते आम्ही केले. ते लोकांना दिसत आहे. दूषित पाणी समुद्रात सोडलं जात होतं, मेट्रोची कामं थांबली होती आम्ही ती सुरु केली. मेट्रो कारशेडच्या कामाला पुन्हा सुरु केली. मेट्रो 3 आम्ही सुरु केली. त्यालाही स्थगिती होती. आरोग्य व्यवस्था सुधारली. कोस्टल रोड सुरु केला. अटल सेतू सुरु झाला. झोपडपट्टी पुन:विकास प्रकल्प हाती घेतले. रमाबाई अंबेडकर नगरसारखा 17 हजार घरांचा प्रकल्प कोण करतंय? एसआरए, एमएमआरडीए करतंय. रखडलेले प्रकल्प करतोय," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मुंबईकर विकासाला महत्त्व देणार

विकास कामांचा संदर्भ देत पुढे शिंदेंनी, "मुंबईबाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईत आणणार आणि हेच आमचं लक्ष्य आहे. मुंबईकर सुज्ञ आहे. तो कामाला आणि विकासाला महत्त्व देतो," असं म्हणत नक्कीच महायुतीचा मुंबईत विजय होईल असा विश्वास व्यक्त केला. "मोदी मुंबईमध्ये आले. दिल्लीत होऊ शकली असणारी परिषद त्यांनी मुंबईत घेतली. मुंबईला फिनटेक हब बनवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. लोक कामाला महत्त्व देणार," असं शिंदेंनी मुंबईच्या विकासासंदर्भात केंद्र सरकारचंही लक्ष असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

