Marathi News
डोंबिवलीत तुफान राडा! भाजपा अन् शिंदेंची शिवसेना आमने-सामने; रविंद्र चव्हाणांसमोरच...

Maharashtra Local Body Election: डोंबिवलीमध्ये भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये तुफान राडा झाला असून दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 30, 2025, 01:04 PM IST
दोन्ही मित्रपक्ष आमने-सामने

Maharashtra Local Body Election: महायुतीमधील मित्रपक्षांमध्ये मागील काही दिवसांपासून खटके उडत असतानाच आज मुंबई उपनगरांमधील संस्कृतिक राजधानीचं शहर अशी ओळख असलेल्या डोंबिवलीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसैनिकांमध्ये तुफान राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं. दोन्ही पक्षांकडून शहरात आपलाच राजकीय दबदबा असल्याचा दावा आधीपासून केला जातो. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने आता या दोन्ही मित्र पक्षांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला असून आज डोंबिवलीत भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना आमने-सामने आले.  

नेमकी सुरुवात कशी झाली?

डोंबिवलीतील कुंभार खान पाडा परिसरात गणेश घाट आणि रागाई मंदिर प्रवेशद्वाराचा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. उद्घाटनाआधी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलेले विकास म्हात्रे आणि त्यांची पत्नी कविता म्हात्रे यांच्या हस्ते उद्घाटन पार पडणार होतं. त्यावेळी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी शक्तिप्रदर्शन केलं.  पूर्ण परिसरात भाजप आणि शिवसेनेची बॅनरबाजी करत शक्तीप्रदर्शन करण्यात आले.  

भाजपा कार्यकर्त्यांचा दावा काय?

त्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असताना शिंदेंच्या शिवसेनेकडून शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश केलेले विकास म्हात्रे आणि कविता मात्रे यांचे बॅनर झाकल्याचा भाजपा कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. रविंद्र चव्हाणांसमोरच शिवसेनेच्या नेत्यांचे बॅनर झळकल्याने भाजपा कार्यकर्ते चांगलेच संतापले. पक्षप्रवेश करत असताना भाजपची शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसमोर घोषणाबाजी झाल्याचंही पाहायला मिळालं. या घोषणाबाजी आणि दोन्ही गट आमने-सामने आल्याने परिसरात काहीकाळ तणावाचे वातावरण होते. 

मित्रपक्षांमध्ये तणाव कशावरुन?

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील डोंबिवलीमध्ये भाजपा आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांच्यातील राजकीय संघऱ्ष मुख्यतः स्थानिक निवडणुकांसाठी सुरू आहे. हा संघर्ष कार्यकर्त्यांच्या पक्षांतराबरोबरच, महापौर पदावरील दावा आणि स्थानिक विकास प्रकल्पांवरून उफाळला आहे. महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या भाजपा, शिंदे सेना, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील हे मतभेद या महिन्याच्या सुरुवातीपासून प्राकर्षाने जाणवू लागले आहेत. मित्रपक्षांवर केले जाणारे आरोप-प्रत्यारोप, बैठकांवरील बहिष्कार आणि काही ठिकाणी एकमेकांवर हल्ल्यांपर्यंतही प्रकरण गेली आहेत.

स्थानिक पातळीवर माजी नगरसेवकांची पळवापळवी

शिवसेनेने भाजपावर आरोप केला की, ते कल्याण-डोंबिवलीसारख्या सेनेच्या बालेकिल्ल्यात कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक फोडत आहेत. भाजपानेही सेनेच्या कार्यकर्त्यांना पक्षात घेतले, ज्यामुळे प्रत्युत्तर म्हणून सेनेने भाजपच्या नगरसेवकांना फोडले. राज्य पातळीवर भाजपा आणि शिंदेंची शिवसेना एकत्र असले तरी स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण संघर्ष सुरू आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

