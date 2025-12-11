आताच्या क्षणाची मोठी बातमी; महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Maharashtra Local Body Election : विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना विरोधकांच्या प्रश्नांना सडेडोत उत्तरं देणाऱ्या महायुतीनं आता मोर्चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडेही वळवला आहे. यादरम्यानच प्राधान्यानं महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपुरात भाजप शिवसेना एकत्र येणार असून, नवी मुंबईबाबत अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी आणि भाजप वेगवेगळे लढणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. तर, संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीनं रणनिती आखली असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
