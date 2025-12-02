मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर भानामती! रस्त्यावर ठिकठिकाणी भंडारा, लिंबू टाकल्याचा प्रकार

Nagar Parishad, Nagar Panchayat Election : महाराष्ट्रात धडाडीच्या नेतेमंडळींनी प्रचारात सहभाग घेतल्यानंतर आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठीच्या मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. याचदरम्यान काही अनपेक्षित वृत्तसुद्धा समोर आली आहेत. असंच एक वृत्त आहे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या अशा भागातून जिथं राजकीय घडामोडी आणि मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर भानामतीचा प्रकार घडला आहे.
सांगलीच्या आष्टा नगरपरिषदेची निवडणूक पार पडत असतानाच या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक विचित्र घटना घडली. जिथं आष्टा शहरामध्ये भानामतीचा प्रकार समोर आला आहे. शहरात ठिकठिकाणी भंडारा आणि लिंबू टाकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला असून, मतदानाच्या अवघ्या काही तासांपूर्वी शहरातल्या अनेक भागांमध्ये रस्त्यावर भंडारा आणि लिंबू टाकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका उमेदवाराकडूनच हा प्रकार करण्यात आल्याची चर्चा आष्टा शहरामध्ये सुरू आहे, ज्यामुळं मतदानापूर्वी अशा पद्धतीने करण्यात आलेल्या घटनेनं आष्टा शहरात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील सहा नगरपरिषदांपैकी दोन नगरपंचायतीसाठी मंगळवारी मतदान पार पडत असून, आठ नगराध्यक्ष पदांसाठी 41 उमेदवार तर 180 नगरसेवक पदाच्या जागेसाठी 590 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. आज पार पडणाऱ्या मतदानासाठी 2 लाख 58 हजार मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार असून आठ नगर परिषद आणि नगरपंचायतीसाठी आता प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात झाली आहे.
संपूर्ण मतदान प्रक्रियेसाठी 291 ठिकाणी मतदान केंद्र नियुक्त करण्यात आली असून जवळपास 1 हजार 780 कर्मचारी यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पोलीस बंदोबस्त देखील मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी तैनात करण्यात आला आहे. प्रामुख्याने ईश्वरपूर, तासगाव आणि जत नगरपरिषद ही संवेदनशील ठिकाण मानले जातात.आष्टा,विटा,पलूस शिराळा आणि आटपाडी नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे.