English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खतरनाकच असतंय! ओमराजे निंबाळकरांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची नक्कल, म्हणाले, 'कायबी आलं की...'

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सातत्यानं राजकीय घडामोडी घडत असतानाच काही नेतेमंडळीसुद्धा वेळ मिळेल तेव्हा आणि तसंतसं विरोधी पक्षातील नेत्यांना डिवचताना दिसत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 10:39 AM IST
खतरनाकच असतंय! ओमराजे निंबाळकरांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची नक्कल, म्हणाले, 'कायबी आलं की...'
Maharashtra Local Body Election Omraje Nimbalkar mimicks dcm eknath shinde new political update

Maharashtra Local Body Election : शिवसेना UBT पक्षाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची (Eknath Shinde) नक्कल केलीय. काही दिवसांपूर्वीच संगमनेरमध्ये शिंदेंनी भाषणावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला होता. यावरुनच ओमराजेंनी शिंदेंची खिल्ली उडवली. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाषणाची नक्कल आणि बरंच काही... 

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर त्यांच्याच भाषणाची नक्कल करत उपरोधिक टीका केली. 'हॅलो उदयजी, मी आता कळंबमध्ये आलोय, मी  एकनाथ शिंदे बोलतोय, उदयजी तुम्हीच का मंत्री? मी कळंबमध्ये आलो. आणि इथं लोकांची एक समस्या आहे. इथलं एक हालगाट दूध देत नाही... आता त्याचं दूध का तेवढं काढून द्या. मग मंत्र्यांनी सांगायचं काळजी करु नका साहेब, लगेच चरवी दूध काढून दोन दिवसात पाठवतो कळंबला, कशानं हाणाव आम्हाला? काय पद्धत आहे? कायबी आलं की हॅलो..', असं म्हणत निंबाळकर यांनी शिंदेंची नक्कल केली. 

तिजोरीच्या चाव्या आणि...

'त्या तिजोरीच्या चव्यांच लय अवघड आहे शेठ, एक म्हणे माझ्या माणसाला काट मारली तर तुमच्या निधीला... निधी कोणाचाय? दुसरं म्हणतंय तिजोरीच्या चाव्या तुमच्याकडे असल्या तरी तिजोरीचा मालक कोण आहे? तिसरा म्हणताय चाव्या तुमच्याकडे असल्या मालक तुमचा जरी असला तर आतला माल आमचा आहे....', अशा महायुतीतील नेत्यांच्या वक्तव्यावर ओमराजेंनी निशाणा साधला. 

महायुती मधील तिन्ही महाभागांना कशाचा पडले, तर तिजोरी माल आणि चावी, ही जनता उधळतेय इथं. यांचं कोणाला काही पडलं नाही. फक्त तिजोरी, माल आणि चावी... पण, त्या तिजोरीतले पैसे कुणाचे? असा सवाल त्यांनी करत महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांना टोला लगावला. 

हेसुद्धा वाचा : Sanjay Raut Uncut : दरारा कायम! आजारपण, उपचार, नगरपालिका निवडणुका आणि सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात; राऊत पुन्हा कडाडले...

तिजोरीच्या चाव्यांवरुन राजकारण तापलं

गेल्या काही दिवसांपासून तिजोरीच्या चाव्यांवरुन राजकारण तापलं असून तिथं तिजोरीच्या चाव्या आपल्याकडे असे म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना नवनीत राणा यांनी डिवचलं. कोणी कितीही सांगितलं की मंत्रालयामध्ये तिजोरीची चावी आमच्याकडे आहे तर विश्वास ठेऊ नका असं त्यांनी म्हटलंय. कारण त्यंच्यावर देवाभाऊ बसलेत असं म्हणत राणांनी अजित पवारांना टोला हाणला. एकंदरच नेत्यांचा असंतोष पाहता आता राज्याच्या राजकारणात एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra local body electionelectionOmraje Nimbalkardcmeknath shinde

इतर बातम्या

खतरनाकच असतंय! ओमराजे निंबाळकरांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शि...

महाराष्ट्र बातम्या