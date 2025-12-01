खतरनाकच असतंय! ओमराजे निंबाळकरांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची नक्कल, म्हणाले, 'कायबी आलं की...'

Maharashtra Local Body Election : शिवसेना UBT पक्षाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची (Eknath Shinde) नक्कल केलीय. काही दिवसांपूर्वीच संगमनेरमध्ये शिंदेंनी भाषणावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला होता. यावरुनच ओमराजेंनी शिंदेंची खिल्ली उडवली.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर त्यांच्याच भाषणाची नक्कल करत उपरोधिक टीका केली. 'हॅलो उदयजी, मी आता कळंबमध्ये आलोय, मी एकनाथ शिंदे बोलतोय, उदयजी तुम्हीच का मंत्री? मी कळंबमध्ये आलो. आणि इथं लोकांची एक समस्या आहे. इथलं एक हालगाट दूध देत नाही... आता त्याचं दूध का तेवढं काढून द्या. मग मंत्र्यांनी सांगायचं काळजी करु नका साहेब, लगेच चरवी दूध काढून दोन दिवसात पाठवतो कळंबला, कशानं हाणाव आम्हाला? काय पद्धत आहे? कायबी आलं की हॅलो..', असं म्हणत निंबाळकर यांनी शिंदेंची नक्कल केली.
Omraje Nimbalkar Eknath Shinde Mimicry | खा. ओमराजे निंबाळकरांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या भाषणाची मिमिक्री करत उडवली खिल्ली#omrajenimbalkar #eknathshinde #shivsenaUBT #shivsena #zee24taas #marathinews pic.twitter.com/ChwNf9p9VY
'त्या तिजोरीच्या चव्यांच लय अवघड आहे शेठ, एक म्हणे माझ्या माणसाला काट मारली तर तुमच्या निधीला... निधी कोणाचाय? दुसरं म्हणतंय तिजोरीच्या चाव्या तुमच्याकडे असल्या तरी तिजोरीचा मालक कोण आहे? तिसरा म्हणताय चाव्या तुमच्याकडे असल्या मालक तुमचा जरी असला तर आतला माल आमचा आहे....', अशा महायुतीतील नेत्यांच्या वक्तव्यावर ओमराजेंनी निशाणा साधला.
महायुती मधील तिन्ही महाभागांना कशाचा पडले, तर तिजोरी माल आणि चावी, ही जनता उधळतेय इथं. यांचं कोणाला काही पडलं नाही. फक्त तिजोरी, माल आणि चावी... पण, त्या तिजोरीतले पैसे कुणाचे? असा सवाल त्यांनी करत महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांना टोला लगावला.
गेल्या काही दिवसांपासून तिजोरीच्या चाव्यांवरुन राजकारण तापलं असून तिथं तिजोरीच्या चाव्या आपल्याकडे असे म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना नवनीत राणा यांनी डिवचलं. कोणी कितीही सांगितलं की मंत्रालयामध्ये तिजोरीची चावी आमच्याकडे आहे तर विश्वास ठेऊ नका असं त्यांनी म्हटलंय. कारण त्यंच्यावर देवाभाऊ बसलेत असं म्हणत राणांनी अजित पवारांना टोला हाणला. एकंदरच नेत्यांचा असंतोष पाहता आता राज्याच्या राजकारणात एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.