English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

3325 नगरसेवक भाजपचेच, 58 टक्के...' फडणवीसांनी समजून सांगितली विजयाची आकडेवारी!

Devendra Fadanvis: 129 नगराध्यक्ष भाजपचे आहेत. आमचे तिघांचे मिळून 75 टक्के नगराध्यक्ष निवडून आल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 06:41 PM IST
3325 नगरसेवक भाजपचेच, 58 टक्के...' फडणवीसांनी समजून सांगितली विजयाची आकडेवारी!
देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadanvis: 129 नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आलेले आहेत. आमचे तिघांचे मिळून 75 टक्के नगराध्यक्ष निवडून आले. 2017 साली आमचे 1602 नगरसेवक होते. तेव्हा आम्ही 2 नंबरचे पक्ष होतो. 3325 नगरसेवक भाजपचे असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या पक्षाचा मुख्यमंत्री कोणावरही सुतभरही टीका न करता त्यांचा उमेदवार विजयी होतो, भारतातील ही अशी पहिली निवडणूक असेल, असे ते म्हणाले. देशभरात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवल्याचा आम्हाला फायदा झालाय. केंद्रीय नेतृत्वाने आमच्यावर विश्वास दाखवून संपूर्ण जबाबदारी राज्यावर दिली होती. ती आम्ही चांगल्याप्रकारे पार पाडली. रवींद्र चव्हाण आणि बावनकुळे तसेच नेत्यांनी खूप चांगल्याप्रकारे काम केलं.

Add Zee News as a Preferred Source

2014 नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत शहर आणि गाव सगळीकडे भाजपने विजय मिळवलाय. ग्रामीण भागातही आम्ही जास्त मत घेतलंय. महाराष्ट्रातील नंबर 1 चा पक्ष भाजप झालाय. रत्नागिरीत आम्ही महायुतीत लढलो तिथे आम्हाला यश मिळालं. सिंधुदुर्गात आम्ही वेगळं लढलो तिथे काही जागा जिंकल्या काही हरल्याचेही ते म्हणाले. 

ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. महायुती यात पूर्णपणे उतरली. नागपूरमध्ये खूप चांगलं यश मिळालंय. 30-35 वर्षानंतर भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आलेयत. गडचिरोलीतही चांगलं यश मिळालंय. 15 ठिकाणी आम्ही बहुमतात आहोत पण कमी मार्जिनने आमचे उमेदवार पडलेयत. चंद्रपूरमध्ये कुठे कमतरता राहिली ती दूर करण्याचा प्रयत्न करु, असेही ते म्हणाले. 

'कुटुंब एका बाजूला होतं...' सिंधुदुर्गातील विजयानंतर निलेश राणेंची पहिली प्रतिक्रिया; सर्वच सांगितलं!

पक्षाने प्रवेश दिलेयत त्याचा फायदाच झालेयत. सुधीर भाऊना कोणती ताकद कमी पडली तर पूर्ण ताकद देऊन आम्ही चंद्रपूरची पालिका निवडून आणू. जनतेच्या मनात काय हे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. याहीपेक्षा चांगला परफॉर्मन्स आमचा पालिका निवडणुकीत असेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

कोकणातल्या निवडणूक निकालात मोठा ट्विस्ट, अवघ्या 1 मताने जिंकला भाजपचा उमेदवार!

शहरीकरण हा अभिषाप नाही तर नियोजन केलं तर जीडीपी तयार होतो आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती तयार होते हे मी सातत्याने सांगत आलोय, असे ते म्हणाले.गडचिरोलीच आमचा एक उमेदवार पोस्टल मतमोजणीत 1 मताने हरलाय. जे आहे ते आम्हाला स्वीकारावे लागेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Devendra FadanvisDevendra Fadanvis on Bjp winsMaharashtra Local Body Election ResultDevendra Fadanvis on Election ResultMaharashtra Nagar Parishad Election Result 2025

इतर बातम्या

3325 नगरसेवक भाजपचेच, 58 टक्के...' फडणवीसांनी समजून सा...

महाराष्ट्र बातम्या