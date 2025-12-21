3325 नगरसेवक भाजपचेच, 58 टक्के...' फडणवीसांनी समजून सांगितली विजयाची आकडेवारी!

Devendra Fadanvis: 129 नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आलेले आहेत. आमचे तिघांचे मिळून 75 टक्के नगराध्यक्ष निवडून आले. 2017 साली आमचे 1602 नगरसेवक होते. तेव्हा आम्ही 2 नंबरचे पक्ष होतो. 3325 नगरसेवक भाजपचे असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या पक्षाचा मुख्यमंत्री कोणावरही सुतभरही टीका न करता त्यांचा उमेदवार विजयी होतो, भारतातील ही अशी पहिली निवडणूक असेल, असे ते म्हणाले. देशभरात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवल्याचा आम्हाला फायदा झालाय. केंद्रीय नेतृत्वाने आमच्यावर विश्वास दाखवून संपूर्ण जबाबदारी राज्यावर दिली होती. ती आम्ही चांगल्याप्रकारे पार पाडली. रवींद्र चव्हाण आणि बावनकुळे तसेच नेत्यांनी खूप चांगल्याप्रकारे काम केलं.
2014 नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत शहर आणि गाव सगळीकडे भाजपने विजय मिळवलाय. ग्रामीण भागातही आम्ही जास्त मत घेतलंय. महाराष्ट्रातील नंबर 1 चा पक्ष भाजप झालाय. रत्नागिरीत आम्ही महायुतीत लढलो तिथे आम्हाला यश मिळालं. सिंधुदुर्गात आम्ही वेगळं लढलो तिथे काही जागा जिंकल्या काही हरल्याचेही ते म्हणाले.
ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. महायुती यात पूर्णपणे उतरली. नागपूरमध्ये खूप चांगलं यश मिळालंय. 30-35 वर्षानंतर भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आलेयत. गडचिरोलीतही चांगलं यश मिळालंय. 15 ठिकाणी आम्ही बहुमतात आहोत पण कमी मार्जिनने आमचे उमेदवार पडलेयत. चंद्रपूरमध्ये कुठे कमतरता राहिली ती दूर करण्याचा प्रयत्न करु, असेही ते म्हणाले.
पक्षाने प्रवेश दिलेयत त्याचा फायदाच झालेयत. सुधीर भाऊना कोणती ताकद कमी पडली तर पूर्ण ताकद देऊन आम्ही चंद्रपूरची पालिका निवडून आणू. जनतेच्या मनात काय हे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. याहीपेक्षा चांगला परफॉर्मन्स आमचा पालिका निवडणुकीत असेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
शहरीकरण हा अभिषाप नाही तर नियोजन केलं तर जीडीपी तयार होतो आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती तयार होते हे मी सातत्याने सांगत आलोय, असे ते म्हणाले.गडचिरोलीच आमचा एक उमेदवार पोस्टल मतमोजणीत 1 मताने हरलाय. जे आहे ते आम्हाला स्वीकारावे लागेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.