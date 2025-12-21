English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

निकालानंतर कोकणात मोठी उलथापालथ; ठाकरेंचा विजयी उमेदवार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? जाणून घ्या!

Shivsena Winning Candidate:  कोकणात नेमकं काय घडतंय? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 03:46 PM IST
निकालानंतर कोकणात मोठी उलथापालथ; ठाकरेंचा विजयी उमेदवार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? जाणून घ्या!
विजयी उमेदवार

Shivsena Winning Candidate: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोकण भागात राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. विशेषतः श्रीवर्धन नगरपरिषदेत उद्धव ठाकरे गटाच्या उमेदवाराने जिंकूनही शिंदे गटाकडे जाण्याच्या चर्चा जोरात आहेत. एकनाथ शिंदेंकडून उद्धव ठाकरेंना धक्कातंत्र देण्याची तयारी सुरु असल्याचे म्हटले जात आहे. कोकणात नेमकं काय घडतंय? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीवर्धनमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या (उबाठा) उमेदवार अतुल चौगुले यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा पराभव करून विजय मिळवला. त्यांनी सुमारे 86 मतांच्या फरकाने हा विजय पटकावला. हा निकाल तटकरे कुटुंबीयांसाठी धक्कादायक ठरला, कारण श्रीवर्धन त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो.निकालानंतर लगेच शिंदे गटाच्या शिवसेना मंत्री भरत गोगावले यांनी अतुल चौगुले यांची भेट घेतली. गोगावले यांनी त्यांना मिठी मारून अभिनंदन केले आणि फोटोही व्हायरल झाले. चौगुले यांनी आपला विजय मिळवण्यात गोगावले यांचा मोठा वाटा असल्याचे मान्य केले. मात्र, पक्षप्रवेशाबाबत कोणतीही थेट चर्चा झाल्याचे त्यांनी नाकारले.

शिवसेना पक्ष, चिन्ह चोरल्याची टीका; निकालानंतर एकनाथ शिेंदेंनी सर्वच काढलं; 'जनतेच्या न्यायालयात...'

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी यावर टीका करताना म्हटले की, शिंदे गट आमच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना आपल्याकडे घेण्याची तयारी करत आहे. त्यांनी हे 'धक्कातंत्र' असल्याचे सुचवले आणि कोकणात अशा घटना वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली.

कोकणातल्या निवडणूक निकालात मोठा ट्विस्ट, अवघ्या 1 मताने जिंकला भाजपचा उमेदवार!

कोकणातील या घटनेमुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसू शकतो. अतुल चौगुले शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा जोर धरु लागलीय. श्रीवर्धनमध्ये 'परिवर्तन' झाल्याचे गोगावले यांनी म्हटलंय.. ही घटना महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात नवीन वळण आणणारी ठरू शकते, कारण निकालानंतर पक्षांतराच्या घटना वारंवार घडताना दिसत असतात. 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Maharashtra Local Body Election ResultAtul ChogleAtul Chogle ShivsenaAtul Chogle on bharat gogavleMaharashtra Nagar Parishad Election Result 2025

इतर बातम्या

फक्त बारामतीच नाही तर संपूर्ण पुणे जिल्हा जिंकला; शरद पवार...

महाराष्ट्र बातम्या