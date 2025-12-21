निकालानंतर कोकणात मोठी उलथापालथ; ठाकरेंचा विजयी उमेदवार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? जाणून घ्या!

Shivsena Winning Candidate: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोकण भागात राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. विशेषतः श्रीवर्धन नगरपरिषदेत उद्धव ठाकरे गटाच्या उमेदवाराने जिंकूनही शिंदे गटाकडे जाण्याच्या चर्चा जोरात आहेत. एकनाथ शिंदेंकडून उद्धव ठाकरेंना धक्कातंत्र देण्याची तयारी सुरु असल्याचे म्हटले जात आहे. कोकणात नेमकं काय घडतंय? सविस्तर जाणून घेऊया.
श्रीवर्धनमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या (उबाठा) उमेदवार अतुल चौगुले यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा पराभव करून विजय मिळवला. त्यांनी सुमारे 86 मतांच्या फरकाने हा विजय पटकावला. हा निकाल तटकरे कुटुंबीयांसाठी धक्कादायक ठरला, कारण श्रीवर्धन त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो.निकालानंतर लगेच शिंदे गटाच्या शिवसेना मंत्री भरत गोगावले यांनी अतुल चौगुले यांची भेट घेतली. गोगावले यांनी त्यांना मिठी मारून अभिनंदन केले आणि फोटोही व्हायरल झाले. चौगुले यांनी आपला विजय मिळवण्यात गोगावले यांचा मोठा वाटा असल्याचे मान्य केले. मात्र, पक्षप्रवेशाबाबत कोणतीही थेट चर्चा झाल्याचे त्यांनी नाकारले.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी यावर टीका करताना म्हटले की, शिंदे गट आमच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना आपल्याकडे घेण्याची तयारी करत आहे. त्यांनी हे 'धक्कातंत्र' असल्याचे सुचवले आणि कोकणात अशा घटना वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली.
कोकणातील या घटनेमुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसू शकतो. अतुल चौगुले शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा जोर धरु लागलीय. श्रीवर्धनमध्ये 'परिवर्तन' झाल्याचे गोगावले यांनी म्हटलंय.. ही घटना महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात नवीन वळण आणणारी ठरू शकते, कारण निकालानंतर पक्षांतराच्या घटना वारंवार घडताना दिसत असतात.