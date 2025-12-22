English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'स्वार्थी मशालीला फेकलं, 'इंजिना'चे तर...', भाजपाने ठाकरे बंधूंना डिवचलं; पवारांना म्हणाले, 'तुतारी'तून जातीपातीचे..'

BJP Takes Dig At Oppostion Parties After Big Win In Maharashtra Local Body Election: महायुतीमधील घटक पक्षांनी 288 पैकी 200 हून अधिक जागा जिंकत विरोधकांचा धुव्वा उडवल्यानंतर भाजपाने विरोधकांना डिवचलं

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 22, 2025, 10:29 AM IST
भाजपाने सर्वांववरच साधला निशाणा

BJP Takes Dig At Oppostion Parties After Big Win In Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये राज्यातील सत्ताधारी महायुतीने मोठं यश संपादन केलं आहे. महायुतीमधील घटक पक्षांनी 288 पैकी 200 हून अधिक जागा जिंकत विरोधकांचा धुव्वा उडवला. रविवारी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये महायुतीमधील भारतीय जनता पार्टीने 120 हून अधिक नगरपरिषदांवर विजयाचा झेंडा फडकवला तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं 60 हून अधिक जागांवर विजय मिळावला. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 35 हून अधिक जागांवर विजय नोंदवला. तर दुसरीकडे विरोधकांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली. ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला दुहेरी आकडाही गाठला आलेला नाही. काँग्रेसचा जोर 30 च्या आतच आटोपला. या तिन्ही पक्षांपेक्षा अपक्ष सरस ठरल्याचं निकालामधून दिसून येत आहे. या विजयामुळे भाजपाचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढल्याचं दिसत आहे.

भाजपाने सर्वच विरोधकांना डिवचले

राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला तर भोपळाही फोडता आला नाही. या मोठ्या विजयानंतर अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी मतदारांचे आभार मानले आहेत. दुसरीकडे विरोधकांनी निवडणुकीत पैशांचं वाटप झाल्याचा आरोप केला आहे. निवडणुकीच्या निकालांनंतर आता भाजपाने सर्वच विरोधकांना डिवचले असून यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही टोला लगावला आहे.

ठाकरे बंधूंना खोचक टोला

भाजपाचे आमदार आणि मुंबई भाजपाचे माजी अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मराठी माणूस जागा झाला असल्याचं म्हणत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसहीत सर्वच विरोधी पक्षांचा कवितेतून समाचार घेतला आहे. "मराठी माणसा जागा हो.. मारली तुम्ही हाक, आव्हानाला दिली पहा त्याने भरभरून साथ... दऱ्या खोऱ्यातून मराठी माणूस पेटून उठला स्वार्थी 'मशाली'ला आईस्क्रीमच्या कोनासारखा फेकला," असं म्हणत शेलारांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला डिवचलं आहे. तर पुढच्याच कडव्यामध्ये त्यांनी मनसेला टोला लगावला आहे. "'इंजिना'चे तर निशाण मिटले, तुमच्या अहंकाराला चटणीसारखे ठेचले! मराठी माणसाचे हे यश पाहून आमच्या डोळ्याचे पारणे फिटले!" असं यमक शेलारांनी जुळवलं आहे. 

नक्की वाचा >> 3 शब्द, 1 प्रश्न अन्... महायुतीच्या विजयाने ठाकरेंची शिवसेना संभ्रमात; म्हणाले, 'लांड्यालबाड्या...'

शरद पवार आणि काँग्रेसलाही काढला शाब्दिक चिमटा

पुढे शेलार यांनी विरोधक कधीतरी जागे होतात मात्र मराठी माणूस कायम जागा असतो असं म्हटलं आहे. "तुम्ही पाच वर्षांनी उठता, तो सदैव असतो जागा... तुमचे हल्ली चाललेय काय ? तुमचे तुम्ही बघा" असा उल्लेख शेलार यांनी केला आहे. पुढल्या कडव्यामध्ये शेलारांनी काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा समाचार घेतला आहे. या आपल्या कवितेत शेलार पुढे लिहितात:

काँग्रेसच्या अफवा गँगमध्ये सहभागी होता
उघड उघड औरंगजेब फॅनक्लब चालवाता
"तुतारी"तून जातीपातीचे विष पेरता...
तुम्हाला काय वाटते, मराठी माणसाला हे कळत नाही?
म्हणून तो तुमच्या दारी हल्ली वळत नाही !

वरील कडव्यात काँग्रेसला अफवा पसरवणारी टोळी म्हणताच 'तुतारी'चा उल्लेख करत शरद पवारांना डिवचण्यात आलं आहे. तुतारी हे शरद पवारांच्या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह आहे.

मुंबईसह पालिकांमध्येही असाच निकाल लागण्याचा दावा

मराठी माणसाला आता सारं काही कळलं असल्यानेच तो या पक्षांच्या दाराशी आता जात नाही, असं शेलार म्हणालेत. पुढे शेलार यांनी, "नगरपालिकांमध्ये जे घडले तसेच मुंबईसह पालिकांमध्ये घडेल," असा विश्वास व्यक्त केला आहे. "मराठी माणूस तुम्हाला मोठ्या "सन्मानाने" पाडेल !! शून्य अधिक शून्य बेरीज शून्य हा गणिताचा नियम खरा ठरेल!" अशी कवितेची शेवटची ओळ शेलार यांनी लिहिली आहे. 

आता शेलारांच्या या कवितेला महाविकास आघाडीकडून कोण आणि कसं उत्तर देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

