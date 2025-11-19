English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लेकाने पवारांना चॅलेंज केल्यानंतर BJP नेत्याची बिनशर्त माफी! म्हणाले, 'मोठे पवारसाहेब, अजितदादांपासून मी...'

Municipal Council Election Ajit Pawar Vs BJP: अजित पवार यांना थेट आव्हान देणारा भारतीय जनता पार्टीच्या माजी आमदाराच्या चिरंजीवांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मोठ्या वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच तो माजी आणदारच आता समोर आलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 19, 2025, 02:28 PM IST
त्यांनी शरद पवारांचाही केला उल्लेख (प्रातिनिधिक फोटो)

Municipal Council Election Ajit Pawar Vs BJP: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमधील पहिली बिनविरोध निकाल हा अनगर नगरपरिषदेचा लागला असून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे माजी आमदार राजन पाटील यांची सून प्राजक्ता अजिंक्यराणा पाटील बिनविरोध निवडून आल्या. अजित पवारांच्या पक्षाच्या उमेदवार उज्वला थिटे यांचा अर्ज रद्द झाल्याने प्राजक्ता निवडणूक न लढताच विजयी ठरल्या. या विजयानंतर जल्लोष करताना कधीकाळी पवार कुटुंबाचे निष्ठावंत अशी ओळख असलेल्या राजन पाटील यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि ज्येष्ठ सुपुत्र बाळाराजे पाटील यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करत आव्हान केलं. राजन पाटील यांच्या बिनविरोध निवडून येणाऱ्याची परंपार मोडीत काढत अजित पवारांच्या पक्षाकडून थिटे यांनी उमेदवारी दिल्याने पाटील कुटुंबाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली होती. त्यामुळेच थिटेंचा अर्ज बाद झाल्यानंतर बाळराजेंनी अजित पवारांना,  "अजित पवार...सगळ्यांचा नाद करायचा, पण अनगरकरांचा नाद नाही करायचा," असं वक्तव्य केलं. हा व्हिडीओ राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला. 

मला मुलाचं समर्थन करता येणार नाही

माजी आमदार राजन पाटील यांचे पुत्र असलेल्या बाळराजे पाटलांनी केलेल्या या वक्तव्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. अखेर काल सायंकाळच्या या वादावर आज राजन पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. मुलगा बाळराजेंच्या वक्तव्यावरून माफी मागत अजित पवारांनी त्याला पदरात घ्यावं, अशी विनंती राजन पाटील यांनी केली आहे. "अनगरमध्ये आजपर्यंत कधीही निवडणूक झालेली नाही. मात्र यंदा पहिल्यांदाच निवडणूक होणार असल्याने तरुण मुलं उत्साहात होती. हा उत्साह तरुणांनी साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आमच्या मुलानं तिथं जे वक्तव्य केलं मी त्याचं समर्थन करू शकत नाही," असं राजन पाटील यांनी पत्रकारांसमोर म्हटलं.

वडील म्हणून मी...

"माझा मुलगा राजकारणाच्या दृष्टीने लहान आहे. त्यांच्या तोंडून नकळत अशा प्रकारचं वक्तव्य गेलं असल्याने त्याचा वडील म्हणून मी पाटील परिवाराच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो, क्षमा मागतो," अशा शब्दांमध्ये राजन पाटील यांनी माफी मागितली. बाळराजे पाटील यांनी अनगर नगरपंचायत निवडणुकीवरून अजित पवारांना चॅलेंज दिल्यानंतर राजन पाटील यांनी स्पष्टीकरण देत प्रकरण मिटवण्याची भूमिका घेतली.

नक्की वाचा >> 'अंगात मस्ती येते ती...' शरद पवारांच्या पक्षाची अजित पवारांसाठी बॅटींग; बाळाराजे पाटलांना सुनावलं! 'भाजपच्या नादी लागल्यावर..'

शरद पवारांचाही संदर्भ जोडला

"मोठे पवारसाहेब आणि अजितदादांपासून मी आज जरी बाजूला गेलो असलो तरी या गोष्टीला अजितदादा कारणीभूत आहेत, असं मी समजणार नाही. मी बाजूला जाण्याला अनेक कारणं आहेत. तरीसुद्धा मी कायमच त्यांचं नेतृत्व मान्य केलं आहे. आतापर्यंत जे वैभव उभा करण्यात आलं आहे, त्यामध्ये मोठ्या साहेबांचा आणि अजितदादांचा सिंहाचा वाटा आहे. माझ्या मुलाच्या तोंडातून उत्साहात आणि भावनेच्या भरात जे अपशब्द गेले आहेत, ते जायला नको होते. त्याबद्दल मी व्यक्तीश: अजितदादांचे आणि पवार परिवाराची अंतरकरणपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो, क्षमा मागतो आणि मोठ्या साहेबांच्या चरणी नतमस्तक होतो," असं म्हणत राजन पाटील यांनी माफी मागितली. 

पार्थ आणि जयप्रमाणे...

"राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना राग येणं स्वाभाविक आहे. पण आपला मुलगा चुकला तर आपण त्याला पदरात घेतो, त्याप्रमाणे अजितदादांनी पार्थ आणि जयप्रमाणे माझ्या मुलाची ही चूक पदरात घ्यावी. माझी विनंती राहील की हा विषय आता इथे थांबवावा," असं आवाहन राजन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेच्या शेवटी केली.

