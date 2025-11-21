English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वीच 100 नगरसेवक, 3 नगराध्यक्ष जिंकले! भाजपचा सर्वात मोठा विजय!

महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वीच 100 नगरसेवक, 3 नगराध्यक्ष जिंकले आहेत.  भाजपने 100 चा आकडा पार करत सर्वात मोठा विजय मिळवला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 09:50 PM IST
महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वीच 100 नगरसेवक, 3 नगराध्यक्ष जिंकले! भाजपचा सर्वात मोठा विजय!

Maharashtra Local Body Elections 2025:  महाराष्ट्रात नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळीमुळे कडाक्याच्या थंडीतही  राजकारण चांगलेच तापले आहे.  मुंबईत भाजपने 100 चे टार्गेट ठेवले आहे. अशातच  निवडणुकीआधीच महाराष्ट्रात भाजपने सर्वात मोठा विजय मिळवला आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वीच 100 नगरसेवक, 3 नगराध्यक्ष जिंकले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने शतक ठोकले आहे.  निकालापूर्वीच शंभर जागांवर भाजपच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे.  भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वामुळे बिनविरोध निवडीचा चमत्कार झाल्याची प्रतिक्रिया रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.  नगरपालिका आणि नगरपंचायतसाठी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी आजच्या दिवशी बिनविरोध निवड झाली. 

बिनविरोध जिंकलेले नगरसेवक - 100
बिनविरोध निवडून आलेले नगराध्यक्ष - 3 
कुठल्या विभागात किती नगरसेवक बिनविरोध ?
- कोकण- 4
- उत्तर महाराष्ट्र- 49
- पश्चिम महाराष्ट्र- 41
- मराठवाडा- 3
- विदर्भ- 3

असा आहे निवडणुकांचा कार्यक्रम

राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. 2 डिसेंबरला नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी मतदान घेतलं जाणार आहे. तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूका घेतली जाईल. कोकण विभागात 27, नाशिक विभागात 49, पुण्यामध्ये 60, संभाजीनगरमध्ये 52 आणि अमरावती विभागात 45 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. 10 तारखेपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर असून, उमेदवारांच्या अर्जाची छानननी 18 नोव्हेंबरपासून होणार आहे. तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 25 नोव्हेंबर आहे. 13 हजार 355 केंद्रावर निवडणूक पार पडणार आहे. दुबार मतदारांबाबत निवडणूक आयोगाकडून दक्षता घेण्यात आली आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
maharashtra local body elections 2025100 corporators in MaharashtraBJP's biggest victoryभाजपचा मोठा विजय

इतर बातम्या

वाहतूक हवालदाराकडे सापडली 1,08,00,00,000 रुपयांची संपत्ती,...

भारत