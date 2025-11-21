English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धनंजय मुंडेनी विजयाचा गुलाल उधळला! परळी नगर परिषद निवडणुकीत महायुतीचे दोन उमेदवार विजयी

परळी नगर परिषद निवडणुकीत महायुतीचे दोन उमेदवार विजयी झाले आहेत. हा विजय धनंजय मुंडे यांच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 09:18 PM IST
Maharashtra Local Body Elections 2025:  महाराष्ट्रात नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. धनंजय मुंडेनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे. परळी नगर परिषद निवडणुकीत महायुतीचे दोन उमेदवार विजयी झाले आहेत. हा विजय धनंजय मुंडे यांच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. स्थानिक पातळीवरीवल या निवडणुकीत पक्षाला विजय मिळवून देत धनंजय मुंडे यांना पुन्हा एकदा ताकद सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. 

अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता उमेदवारांचं चित्र स्पष्ट होत आहे. राज्यात अनेक काही ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जात आहेत. यामुळे अनेक उमेदवारांनी निवडणुकााधीच विजयी गुलाल उधळला आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी नगर परिषद निवडणुकीत महायुतीचे दोन उमेदवार विजयी झाले आहे. अजित पवार गट आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांनी बाजी मारली आहे.

बीडमधली परळी नगरपरिषद निवडणुक चुरशीची होईल असे चित्र होते. अशातच आज अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक उमेदवारांचे नशिबच पालटले. परळीत महायुतीचे दोन उमेदवार विजयी झाले आहे, नगरसेवकपदाचे दोन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. बीडच्या परळीनगर परिषदेत महायुतीच्या बाजूने पहिलाच निकाल हाती आला आहे. नगरसेवक पदासाठी शिंदे गटाचा एक उमेदवार आणि अजित पवार गटाचा एक उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे. त्यामुळे निवडणूक होण्यापूर्वीच महायुतीच्या दोन नगरसेवक विजयी झाले आहेत. नगरपरिषद निवडणुकीतील बिड जिल्ह्यातील महायुतीच्या नगरसेवकपदाच्या उमेदवाराचा हा पहिलाच विजयी निकाल आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रभाग क्रमांक 13 मधील रेश्मा बळवंत या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. तर प्रभाग क्रमांक 11 मधील जयश्री गीते या शिंदे शिवसेना गटाच्या नगरसेवक पदाच्या उमेदवार बिनविरोध विजयी घोषीत झाल्या आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
maharashtra local body elections 2025dhananjay mundeParli Municipal Council electionsधनंजय मुंडेपरळी नगर परिषद निवडणुक

