Marathi News
'देवाभाऊंच्या...', काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश करण्यामागील खऱ्या कारणाबद्दल स्वत: प्रज्ञा सातवांचा खुलासा

Pradnya Satav On Why She Joined BJP: राहुल गांधींचे अत्यंत विश्वासू आणि निकटवर्तीय असलेले दिवंगत खासदार राजीव सातव यांच्या आमदार पत्नीने आमदारकीचा आणि पक्षाचा राजीनामा देत भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचं कारण सांगितलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 18, 2025, 01:17 PM IST
'देवाभाऊंच्या...', काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश करण्यामागील खऱ्या कारणाबद्दल स्वत: प्रज्ञा सातवांचा खुलासा
पक्षप्रवेशावेळी सांगितलं कारण (प्रातिनिधिक फोटो)

Pradnya Satav On Why She Joined BJP: काँग्रेसच्या आमदार प्रज्ञा सातव यांनी आज आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देत भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश केला. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास प्रज्ञा सातव यांनी विधानभवन सचिव जितेंद्र भोळे यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. त्यानंतर त्यांनी भाजपाच्या कार्यालयात जाणून पक्षात प्रवेश केला. विद्यमान विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींचे निकटवर्तीय असलेले दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नीने अशाप्रकारे काँग्रेसची साथ सोडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात असतानाच प्रज्ञा यांनी स्वत: काँग्रसेला सोडचिठ्ठी देत भाजपामध्ये प्रवेश का केला हे सांगितलं. 

सज्जन व्यक्ती कसा असावा तर राजीव सातवांसारखा

बावनकुळे यांनी प्रज्ञा सातव यांचं भाजपामध्ये स्वागत करताना, त्यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा देताना कोणाबद्दलही नाराजी व्यक्त केली नसल्याचा उल्लेख आवर्जून केला. "हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी राजीव सातव यांनी आपलं आयुष्य वेचलं. सज्जन व्यक्ती कसा असावा तर राजीव सातव यांच्यासारखा! आज राजीव सातव आपल्यात नाहीत. प्रज्ञा ताईंनी राजीव सातव यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतली. विधान परिषदेत त्या आमदार झाल्यात. हिंगोली विकासापासून दूर राहून चालणार नाही. हिंगोलीच्या विकासासाठी प्रज्ञा ताईंचा संकल्प आहे. प्रज्ञा सातव यांनी राजीनामा देताना कुणावरही नाराजी व्यक्त केली नाही. हिंगोलीला विकसित करायचा हा संकल्प प्रज्ञा ताई यांनी मांडला," असं बावनकुळे प्रज्ञा सातव यांच्या पक्षप्रवेशावेळी म्हणाले. 

काँग्रेस सोडण्याचं कारण प्रज्ञा सातव यांनीच सांगितलं

भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंसहीत भाजपाच्या इतर नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रज्ञा सातव यांनी भाजपामध्ये जाहीर प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशावेळी प्रज्ञा सातव यांनी काँग्रेस सोडण्यामागील कारणाबद्दल भाष्य केलं आहे. "माझे पती सर्वांचे लाडके खासदार राजीव सातव यांनी हिंगोलीसाठी काम केले. 2021 मध्ये मी विधान परिषदेत आमदार झाले. माझ्या कार्यकर्त्यामुळे मी आज खंबीरपणे उभी राहिली आहे. देवाभाऊंच्या नेतृत्वात राज्याचा जो विकास होत आहे त्यामध्ये आम्हाला देखील साथ द्यायची आहे. आमच्या गावाकडे या, तारीख द्या! आपण कार्यक्रम घेऊन मोठा पक्ष प्रवेश करून घेऊ," असं प्रज्ञा सातव भाजपा नेत्यांना आवाहन करताना म्हटलं. प्रज्ञा सातव यांच्या पक्ष प्रवेशाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपा फायदा तर काँग्रेसला फटका बसेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

प्रज्ञा सातव यांचा अल्पपरिचय

प्रज्ञा सातव या दिवंगत काँग्रेस नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी आहेत. राजीव सातव हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, हिंगोलीचे माजी खासदार (2014-2019) आणि राहुल गांधींचे निकटवर्तीय होते. त्यांनी युवक काँग्रेसचे राज्याध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरचिटणीस, गुजरात प्रभारी आणि काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्य अशी पदे भूषवली होती. राजीव सातव यांचे 2021 मध्ये आजाराने निधन झाले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या कार्याचा सन्मान म्हणून प्रज्ञा सातव यांना पक्षाने विधानपरिषदेवर संधी दिली. प्रज्ञा सातव ओबीसी समुदायातून येतात आणि हिंगोली जिल्ह्यात त्यांच्या कुटुंबाची राजकीय पकड आहे. त्यांच्या सासू राजनी सातव या काँग्रेस सरकारमध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री होत्या. आता त्या भाजपकडून कलमनुरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. 

