English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दोन्ही NCP ची युती नको म्हणजे नकोच... शरद पवारांच्या पॉवरफूल नेत्याची थेट राजीनाम्याची ऑफर

Maharashtra Local Body Elections 2025: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती करण्याचा विचारात असलेल्या शरद पवारांना पुण्यातून मोठा धक्का देणारी बातमी समोर येत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 23, 2025, 10:54 AM IST
दोन्ही NCP ची युती नको म्हणजे नकोच... शरद पवारांच्या पॉवरफूल नेत्याची थेट राजीनाम्याची ऑफर
शरद पवारांना धक्का देणारी बातमी (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Local Body Elections 2025: पुण्यात अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरु असतानाच शरद पवारांना मोठा धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. या युतीला सुरुवातीपासून विरोध असलेले शरद पवारांच्या पक्षाचे पुणे शहर प्रमुख प्रशांत जगताप यांनी राजीनाम्याचा प्रस्ताव पक्षाकडे पाठवला आहे. कालच शरद पवारांनी जगताप यांना मुंबईमध्ये भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीला प्रशांत जगताप यांचा विरोध आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पवारांशी चर्चा

दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीला विरोध: प्रशांत जगताप यांनी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र येण्याला स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. आधीपासूनच ते त्यांच्या भूमीकेवर ठाम असून स्वत: शरद पवार यांनी त्यांना सोमवारी चर्चेसाठी पुण्याहून मुंबईतील 'सिल्व्हर ओक' निवासस्थानी बोलवून घेतलं होतं. तिथे काही तास पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. 

तात्पुरता राजकीय संन्यास

मात्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र आले, तर आपण काही काळासाठी राजकारणातून बाहेर पडू किंवा निवडणूक लढवणार नाही, असा इशारा जगताप यांनी पक्षाला दिला होता. आपली भूमिका मांडताना शरद पवार गटाने निवडणुकांमध्ये त्यांच्या 'तुतारी' चिन्हावरच लढावे, अजित पवार गटाच्या 'घड्याळ' चिन्हावर उमेदवार उभे करण्यास जगताप यांचा विरोध आहे. 

सुप्रिया सुळेंकडे सोपवला राजीनामा प्रस्ताव

दोन्ही राष्ट्रवादींच्या संभाव्य युतीवर चर्चा करण्यासाठी नेमलेल्या पक्षाच्या समितीतून वगळल्यानंतर आणि युतीच्या चर्चांमुळे नाराज होऊन त्यांनी आज पुणे शहराध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा प्रस्ताव खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे सुपूर्द केल्याची माहिती मिळत आहे. जगताप हे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करू शकतात, अशी राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. मात्र यासंदर्भात कोणीही थेट भाष्य केलेलं नाही. 

काँग्रेसलाही सोबत घेण्याचेही अजित पवारांचे प्रयत्न

नगरपरिषदांचा निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी म्हणजे सोमवारी अजित पवारांनी काँग्रेस नेते आणि पुणे प्रभारी सतेज पाटील यांना फोन केला. पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादीसोबत येण्यासंदर्भात सतेज पाटील यांच्याशी अजित पवारांनी प्राथमिक चर्चा केली. अजित पवाराकडून शरद पवार राष्ट्रवादी, आणि काँग्रेस एकत्र येण्यासंदर्भात संपर्क करण्यात आला. त्याच अनुषंगाने दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याच्या माहितीला स्वत: सतेज पाटलांनी दुजोरा दिलाय. पुण्यात स्वबळाची भाषा करणाऱ्या भाजपाला अजित पवारांनी त्यांच्याच स्टाइलमध्ये उत्तर देण्यासाठी सूत्र हालवण्यास सुरुवात केल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtralocal body elections 2025pune municipal corporationelectionAjit pawar

इतर बातम्या

भारतात लवकरच नव्या धर्माची घोषणा? थेट लोकसभेत पोहचलं प्रकरण...

भारत