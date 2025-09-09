English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मातोश्री'वर खलबतं पण... राज्याच्या 'राज'कारणाला कलाटणी 'तो' देणारा निर्णय दिल्लीतून?

Maharashtra Local Body Elections 2025: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याचे संकेत यापूर्वी दोन्ही पक्षांकडून अनेकदा देण्यात आलेले असतानाच आता यामध्ये मित्रपक्षांची एन्ट्री होत असल्याचं चित्र दिसतंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 9, 2025, 07:50 AM IST
मातोश्रीवर पार पडली बैठक (फोटो प्रातिनिधिक)
मातोश्रीवर पार पडली बैठक (फोटो प्रातिनिधिक)

Maharashtra Local Body Elections 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात आणि अमीन पटेल या काँग्रेसच्या नेत्यांनी उबाठा शिवसेना पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची सोमवारी त्यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी मनसेला महाविकास आघाडीत घ्यावे किंवा कसे, या विषयावरही चर्चा झाल्याचे समजते.

घटकपक्षांची मंजुरी आवश्यक

काँग्रेसी नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी मनसेशी होणारी संभाव्य युती, विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरचा काँग्रेसचा दावा, उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक या मुद्द्यांवर ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. गेल्या काही दिवसांपासून उबाठा आणि मनसे यांच्यातील राजकीय युतीबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे. त्यामुळे या महाविकास आघाडीमध्ये मनसे सारख्या पक्षाला समाविष्ट करायचे झाल्यास इतर दोन्ही घटक पक्षांशी चर्चा करावी लागणार आहे. 

दिल्लीतून होणार निर्णय?

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक साठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र येणार असल्याचे संकेत या आधीच दोन्ही पक्षांकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज ठाकरे यांना सोबत घेण्यास संदर्भात चर्चा उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस नेत्यांसोबत केल्याची माहिती आहे. मात्र राज ठाकरे यांना सोबत घेण्यासंदर्भात राज्यातील काँग्रेसचे नेते हे दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींसोबत चर्चा करतील आणि त्यानंतर राज्यातील काँग्रेसने ते आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज ठाकरेंना सोबत घेण्यासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करतील. 

मनसे महाविकास आघाडीत की...

शालेय अभ्यासक्रमामध्ये पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीच्याविरोधात मनसे आणि ठाकरेंची शिवसेना एकत्र आली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरे 'मातोश्री'वर पोहोचले होते. गणेशोत्सवादरम्यान उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या घरी गणरायांच्या दर्शनसाठी पोहोचले होते. मनसे आणि शिवसेना एकत्र आल्यास मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मराठीचा मुद्दा केंद्रस्थानी येऊ शकतो असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आता खरोखरच मनसे महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी होणार की ठाकरेंच्या शिवसेनेला मनसेबरोबर संयुक्त युती करावी लागणार हे काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच.

FAQ

काँग्रेस नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना कधी आणि कुठे भेट दिली?
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात आणि अमीन पटेल यांनी सोमवारी उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री निवासस्थानी भेट दिली. ही भेट आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झाली.

भेटीदरम्यान कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली?
भेटीदरम्यान शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य युती, विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचा दावा, उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आणि मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्याबाबत चर्चा झाली.

मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्यासाठी घटक पक्षांची मंजुरी आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना (उबाठा), काँग्रेस आणि शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे, त्यामुळे इतर घटक पक्षांशी चर्चा करावी लागेल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

