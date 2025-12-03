English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ZP निवडणुकांसंदर्भात मोठी बातमी; 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या भागात...

Maharashtra local body election: राजकारणात नवा दिवस, नवी बातमी... ZP निवडणुकांसंदर्भात कसं असेल नेमकं चित्र? राज्य निवडणूक आयोगाकडे लक्ष.   

सायली पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 11:45 AM IST
Maharashtra local body election: राज्याच्या राजकीय पटलावर सध्या अनेक घटनांना वेग आलेला असतानाच आता जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नगरपंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडलेल्या असताना आता या निवडणुकांच्या निकालाचीच अनेकांना प्रतीक्षा आहे. एकंदरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांना अनुसरून सध्या राज्यात अनेक गोष्टी घडत असतानाच आता ZP निवडणुका कधी आणि कशा पार पडतील या प्रश्नाचं उत्तर समोर आलं आहे. 

आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे तिथं... 

ज्या ठिकाणी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये  50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. 
तत्पूर्वी राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे त्या 17 जिल्हा परिषदा सोडून इतर 15 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. 

महापालिका निवडणुकांच्या वाटेत अडसर नाही... 

महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात  कुठलाही अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही कोणतेही निर्देश दिलेले नसल्याने  महापालिका निवडणुकासुद्धा नगरपालिका नगर पंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भातील हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. ज्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे त्या 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्देशानुसार दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेऊ शकतो. 

हेसुद्धा वाचा : चिंतेत भर! चीनकडून LAC वर आत्मघातकी रोबोट तैनात? Viral Video नं एकच खळबळ, खरं काय खोटं काय? 

दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातली पूर्ण तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली असून, पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारीला असल्याने निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही त्या ठिकाणी निवडणुका देण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे हेच स्पष्ट होत आहे. यावर राजच्या निवडणूक आयोगाची नेमकी काय भूमिका असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

