ZP निवडणुकांसंदर्भात मोठी बातमी; 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या भागात...

Maharashtra local body election: राज्याच्या राजकीय पटलावर सध्या अनेक घटनांना वेग आलेला असतानाच आता जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबतची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नगरपंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडलेल्या असताना आता या निवडणुकांच्या निकालाचीच अनेकांना प्रतीक्षा आहे. एकंदरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांना अनुसरून सध्या राज्यात अनेक गोष्टी घडत असतानाच आता ZP निवडणुका कधी आणि कशा पार पडतील या प्रश्नाचं उत्तर समोर आलं आहे.
ज्या ठिकाणी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
तत्पूर्वी राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे त्या 17 जिल्हा परिषदा सोडून इतर 15 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात कुठलाही अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही कोणतेही निर्देश दिलेले नसल्याने महापालिका निवडणुकासुद्धा नगरपालिका नगर पंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भातील हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. ज्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे त्या 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्देशानुसार दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेऊ शकतो.
दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातली पूर्ण तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली असून, पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारीला असल्याने निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही त्या ठिकाणी निवडणुका देण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे हेच स्पष्ट होत आहे. यावर राजच्या निवडणूक आयोगाची नेमकी काय भूमिका असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.