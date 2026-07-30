/लोहगडावर दिल्लीतील तरुण -तरुणीच्या त्या कृत्यानंतर... स्थानिकाना धक्का, पुढे जे झालं...VIDEO VIRAL

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील लोहगड केतन अग्रवाल आणि सिया गोयलमुळे चर्चेत आहे. सिया गोयलने तिच्या प्रियकर चेतन चौधरीच्या मदतीने तिच्या होणाऱ्या नवरा केतनला लोहगडावरून दरीत ढकललं. त्यामुळे लोहगडावर अचानक पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. याच लोहगडाचा अजून एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात काही तरुणांच्या कृत्यामुळे स्थानिकांनी त्यांना चांगलच खडसावलं.
पुण्याजवळील या लोहगडावर दिल्लीतील काही तरुण तरुणी फिरण्यासाठी आले होते. लोहगडाची खरी ओळख ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ला म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांसाठी लोहगड एक पवित्र ठिकाण आहे. त्यामुळे लोहगडावर आलेल्या या तरुण तरुणीच्या त्या कृत्यामुळे मराठी पर्यटक संतापले. या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, काही तरुण तरुणी लोहगडावर फिरायला आले होते. त्यातील एकाने अचानक सिगरेट काढली आणि पेटवायला लागला. हे पाहून एका मराठी पर्यटकाने त्याला चांगलंच खडसावलं.
त्याने त्या तरुणाला विचारलं तू इथे सिगेट कशी ओढू शकतो? तुला कळत नाही का हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे. ज्यावर तो मुलगा म्हणाला की मला माहिती नव्हतं. इथे कुठेही नो स्मोकिंगचा बोर्ड नसल्याने मला ते कळलं नाही. त्यावर तो मराठी पर्यटक अजून संतापतो. पुढे विचारतो तुम्ही मंदिरात जाता तिथे पण बोर्ड नसतो, तेव्हा तुम्ही सिगरेट ओढता का? त्यावर ते तरुण - तरुणी नाही म्हणालेत. तेव्हा त्यांनी सांगितलं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ला मंदिरासारखा आहे.
तु्म्ही कुठून आलात? त्यांनी सांगितलं आम्ही दिल्लीतून आलो आहोत. तेव्हा त्या मराठी पर्यटकने तुमच्या विरोधात पोलिसात तक्रार करतो, कारण इथे सिगरेट ओढणं गुन्हा आहे. हा व्हिडीओ 1:46 मिनिटांचा असून सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
लोहगड वर दिल्लीचे पब्लिक!— Bhakta's Vikas/भक्तांचा विकास (@kisora_pat7606) July 29, 2026
महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी सिगरेट, तंबाखू व मद्यसेवनावर (दारू) पूर्णपणे कायदेशीर मनाई आहे।
हे यांना माहिती नसावं की सिया पॉईंट बघायला आले असावे?#लोहगड pic.twitter.com/50CWQZYpoW
दरम्यान देशात धार्मिक स्थळं, किल्ले, ऐतिहासिक वास्तू या ठिकाणी सिगरेटसह मद्यपान करण्यास बंदी आहे. त्यानंतर पर्यटकांचं असं कृत्य हे आक्षेपार्ह आहे. त्या मराठी पर्यटकाने त्या तरुण तरुणांना झापलं आणि त्यांच्याकडून सिगरेट्सचं पाकीट काढून घेतलं.