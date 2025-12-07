English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महायुतीमधल्या मित्रपक्षांमध्ये प्रवेशबंदीचा तह, भाजप-शिवसेनेतील संघर्ष खरंच मावळलाय?

Mahayuti Subsided: महायुतीत नेते, कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 7, 2025, 05:54 PM IST
महायुतीमधल्या मित्रपक्षांमध्ये प्रवेशबंदीचा तह, भाजप-शिवसेनेतील संघर्ष खरंच मावळलाय?
महायुती

Mahayuti Subsided: महायुतीमधल्या वादावर आता पडदा पडलाय. शिवसेना आणि भाजपमधला संघर्ष आता मावळण्याची चिन्ह आहेत. निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष पाहायला मिळाला, मात्र, आता या दोन्ही पक्षांमधला वाद निवळलाय, कारण महायुतीमधल्या मित्रपक्षांमध्ये प्रवेशबंदीचा तह झालाय. 

भाजप आणि शिवसेनेत सुरू असलेला वाद मावळण्याची चिन्ह आहेत, मागील काही दिवसांपासून या दोन्ही पक्षांमध्ये टोकाची लढाई पाहायला मिळाली. मात्र नगरपरिषदेच्या मतदानानंतर दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचं दिसतंय. नेत्यांच्या पळवापळवीवरून भाजप-शिवसेनेत नाराजीनाट्य पाहायला मिळालं होतं. मात्र, या सर्व वादावर महायुतीत आता तह झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

महायुतीत प्रवेशबंदीचा तह 

महायुतीत नेते, कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. महायुतीमधील कोणताही पक्ष आता मित्रपक्षातील कार्यकर्ते,पदाधिका-यांना प्रवेश देणार नाही. महायुतीतील नाराजी कमी करण्यासाठी नवा प्लॅन आखण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महत्त्वाची बैठक घेणार, बैठकीत तिन्ही पक्षांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये भाजप-शिवसेनेचे नेते एकमेकांवर आरोपांचे बॉम्बगोळे डागत होते, मात्र, निवडणुकीतील किरकोळ वादामुळे महायुती तुटणार नसल्याचं शिवसेना नेते गुलाबराव पाटलांनी म्हटलंय.. तसंच आता एकमेकांच्या नेत्यांना पक्षात प्रवेश द्यायचा नाही यावरही महायुतीत एकमत झालंय..

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती न झाल्यानं शिवसेनेच्या नेत्यांची नाराजी दिसली. नगरपरिषद निवडणुकीत आधी शिवसेनेच्या नेत्यांनी भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकारी फोडलेत, त्यानंतर भाजपनं शिवसेना नेत्यांना फोडण्याचा सपाटाच लावला यावरून शिवसेनेमध्ये नाराजीनाट्य दिसले.  नगरपरिषद निवडणुकीत निलेश राणेंचा भाजपवर पैसे वाटपाचा आरोप झाला. निलेश राणेंच्या आरोपांनंतर रवींद्र चव्हाणांनी युतीवर भाष्य करत शिवसेनेला इशारा दिलाय.  भाजप नेत्याच्या गाडीत रोकड सापडल्यानंतर निलेश राणे पुन्हा आक्रमक गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या आंदोलन केलंय. 

निलेश राणेंच्या आरोपांनंतर कोकणातही भाजप-शिवसेनेमध्ये राजकीय शिमगा पाहायला मिळाला होता. मात्र, कोकणातही निलेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण नरमलेत निवडणुकीनंतर सर्व विसरायचं असतं अशी प्रतिक्रिया रवींद्र चव्हाण यांनी दिलीय. तर शिवसेना आणि भाजप हे एकच कुटुंब असल्याचं निलेश राणेंनी म्हटलंय. भाजप-शिवसेनेमध्ये सुरू असलेल्या वादावरून उद्धव ठाकरेंनी देखील हल्लाबोल केलाय. महायुतीत एकसंघपणा म्हणजे गरज सरो वैद मरो अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केलीय.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. मात्र, या दोन्ही पक्षांमधला संघर्ष आता मावळल्याचं दिसतंय, नेत्यांच्या पळवापळवीवर तोडगा निघाला आहे. तसंच नगरपरिषद निवडणुकींसाठी मतदान देखील झालंय. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेत समन्वय राहणार का? की पुन्हा असंच चित्र पाहायला मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारय.

FAQ 

प्रश्न १. महायुतीमधील भाजप आणि शिवसेनेचा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला होता आणि आता तो कसा मावळला?

उत्तर: नगरपरिषद निवडणुकीत युती न झाल्याने आणि एकमेकांच्या नेते-कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी सुरू झाल्याने वाद तीव्र झाला. निलेश राणे यांचा पैसे वाटपाचा आरोप आणि रवींद्र चव्हाण यांचा इशारा यामुळे कोकणातही शिमगा उडाली. मात्र, आता निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्ष नरमले असून, प्रवेशबंदीचा तह झाल्याने वाद मावळला आहे. रवींद्र चव्हाण म्हणाले, "निवडणुकीनंतर सर्व विसरायचं" आणि निलेश राणे म्हणाले, "भाजप-शिवसेना एकच कुटुंब."

प्रश्न २. महायुतीत 'प्रवेशबंदीचा तह' म्हणजे नेमके काय? त्याचा उद्देश काय?

उत्तर: महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यातील नेते-कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी थांबवण्यासाठी हा तह झाला आहे. आता कोणताही पक्ष मित्रपक्षातील पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्यांना प्रवेश देणार नाही. उद्देश म्हणजे युतीतील नाराजी कमी करणे, विश्वास वाढवणे आणि विपक्षाला (उदा. उद्धव ठाकरे) हल्ल्याची संधी न देणे. नागपूर बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रश्न ३. आता महायुतीत एकसंघपणा राहील का? उद्धव ठाकरेंची टीका काय?

उत्तर: हो, तहानंतर एकसंघपणा दिसत आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महत्त्वाची बैठक घेणार असून, तिन्ही पक्षांचे प्रमुख उपस्थित राहतील. शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील म्हणाले, "किरकोळ वादामुळे युती तुटणार नाही." मात्र, उद्धव ठाकरेंनी टीका केली, "महायुतीत एकसंघपणा म्हणजे 'गरज सरो वरो' – गरज पडली की एकत्र, नसता विझ!" आगामी निवडणुकीत समन्वय राहण्याची शक्यता जास्त आहे.

