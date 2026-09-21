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'मुख्यमंत्री फक्त बोलतात, करत काहीच नाही', ठाकरेंची शिवसेना खवळली; 'ज्या मतदारसंघात भाजपचा...'

अधिकाऱ्यांनी लाख काजू-बदाम, बिर्याणीचे ताट समोर आणून ठेवले असेल, पण खाणाऱ्यांना लाजा वाटल्या पाहिजेत, अशा शब्दांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आपला संताप व्यक्त केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:49 AM IST
'मुख्यमंत्री फक्त बोलतात, करत काहीच नाही', ठाकरेंची शिवसेना खवळली; 'ज्या मतदारसंघात भाजपचा...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कठोर शब्दांमध्ये साधला सरकारवर निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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