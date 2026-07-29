/पश्चिम महाराष्ट्रासाठी Good News... जून आणि जुलै जमीन-आस्मानाचा फरक; एका महिन्यात नेमकं झालं काय?

राज्यात जुलै महिन्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. राज्यातील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा आता 60 टक्क्यांहून अधिक झाला असून, पुणे विभागात तर अनेक धरणे 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरली आहेत. मात्र, काही भागांत अद्याप पाण्याची स्थिती समाधानकारक नसल्याने पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे.
जून अखेरीस राज्यातील धरणांमध्ये केवळ 324.54 टीएमसी म्हणजे 22 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. मात्र, जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर 28 जुलै 2026 रोजी हा साठा वाढून 877.30 टीएमसी म्हणजे 60.86 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा 68.55 टक्के होता.
महसूल विभागनिहाय पाहिल्यास कोकण विभागात 82.57 टक्के, पुणे विभागात 75.91 टक्के, नाशिकमध्ये 62.93 टक्के, नागपूरमध्ये 48.89 टक्के, अमरावतीमध्ये 43.20 टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात केवळ 34.05 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
राज्यातील प्रमुख धरणांपैकी उजनी 99.78 टक्के, तानसा 99.14 टक्के, भंडारदरा 92.42 टक्के, कण्हेर 91 टक्के आणि भातसा 90.38 टक्के भरले आहे. तर जयकवाडी, मुळा, दूधगंगा आणि येळदरी या धरणांमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी असल्याचे दिसून येते.
पुणे विभागातही समाधानकारक चित्र आहे. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रणालीत 92 टक्के, तर वीर धरण प्रणालीत 89 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पानशेत, भामा आसखेड, पवना, येडगाव, सडभे यांसारखी अनेक धरणे 90 टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत.
सध्या खडकवासला, पानशेत, पवना, वीर, उजनी, घोड, सडभे, मुळशी आणि चासकमान यांसह अनेक धरणांतून नियंत्रित स्वरूपात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यातील धरणसाठा गेल्या महिन्याच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढला असला, तरी सर्व भागांत समान पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रीय आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे, तसेच धरणांमधून होणाऱ्या विसर्गाबाबत सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.