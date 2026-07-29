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पश्चिम महाराष्ट्रासाठी Good News... जून आणि जुलै जमीन-आस्मानाचा फरक; एका महिन्यात नेमकं झालं काय?

महाराष्ट्रात जून महिन्यात जे चित्र होतं तेच आता पूर्णपणे बदलून गेलं आहे. नेमकं असं एका महिन्यात झालंय काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:05 AM IST
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी Good News... जून आणि जुलै जमीन-आस्मानाचा फरक; एका महिन्यात नेमकं झालं काय?
Image Credit: महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बातमी (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पश्चिम महाराष्ट्रासाठी Good News... जून आणि जुलै जमीन-आस्मानाचा फरक; एका महिन्यात नेमकं झालं काय?
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