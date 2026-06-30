पर्यटनाला जाताय? सावधान! पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील 'टॉप 5' धोकादायक धबधबे आणि घाट; एक चूक बेतेल जीवावर!

पावसाळा सुरू होताच महाराष्ट्रातील धबधबे, डोंगररांगा आणि घाटमाथे हिरवाईने नटतात. त्यामुळे दरवर्षी लाखो पर्यटक या ठिकाणी फिरण्यासाठी गर्दी करतात. मात्र, निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेताना अनेकजण सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. मुसळधार पाऊस, अचानक वाढणारा पाण्याचा प्रवाह, घसरडे दगड, दाट धुके आणि खोल दऱ्या यामुळे काही ठिकाणे विशेषतः धोकादायक ठरतात. त्यामुळे पर्यटनाला जाण्यापूर्वी या ठिकाणांची माहिती आणि आवश्यक खबरदारी जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
लोणावळ्यातील भुशी धबधबा हा पावसाळ्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. मात्र, वरच्या धरणातून पाणी सोडल्यास काही मिनिटांत पाण्याचा वेग वाढू शकतो. धबधब्याजवळील दगड अत्यंत निसरडे असल्यामुळे घसरून अपघात होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून पाण्यात उतरणे किंवा सेल्फी काढण्यासाठी धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे.
खंडाळ्यातील कुने धबधबा उंचावरून कोसळणाऱ्या पाण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात येथे धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी होते. परिसरातील दगड आणि चिखलामुळे पाय घसरण्याचा धोका अधिक असतो. अनधिकृत मार्गाने धबधब्याजवळ जाणे जीवघेणे ठरू शकते. त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखणे आवश्यक आहे.
पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांना जोडणारा माळशेज घाट पावसाळ्यात अप्रतिम दिसतो. मात्र, याच काळात येथे दरडी कोसळण्याच्या घटना वाढतात. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर दगड येणे, दाट धुके आणि कमी दृश्यमानता यामुळे वाहनचालकांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. घाटात वाहनाचा वेग नियंत्रित ठेवावा आणि हवामानाचा अंदाज पाहूनच प्रवास करावा.
पुणे-रायगड मार्गावरील ताम्हिणी घाट हा पावसाळी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, येथे सतत पडणारा पाऊस, रस्त्यावर साचलेले पाणी आणि तीव्र वळणे यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. रस्त्याच्या कडेला उभे राहून फोटो काढणे किंवा वाहन चुकीच्या ठिकाणी पार्क करणे टाळावे.
मुंबई-नाशिक महामार्गावरील कसारा घाट हा वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग आहे. पावसाळ्यात येथे दाट धुके, घसरडे रस्ते आणि कमी दृश्यमानता यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते. विशेषतः रात्रीच्या प्रवासात अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. वाहनांमधील सुरक्षित अंतर राखणे आणि ओव्हरटेक टाळणे हा सुरक्षिततेचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
पावसाळी पर्यटनाचा आनंद घेताना प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढणे, नदी-ओढे किंवा वेगवान पाण्यात उतरून फोटोशूट करणे टाळावे. हवामानाचा अंदाज तपासूनच प्रवास करावा. योग्य ग्रिप असलेले शूज, रेनकोट, प्राथमिक उपचार पेटी आणि चार्ज केलेला मोबाईल सोबत ठेवावा. मद्यपान करून पर्यटन करणे किंवा सुरक्षा बंधारे ओलांडणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. निसर्गाचा आनंद घेताना स्वतःची आणि कुटुंबाची सुरक्षितता हीच सर्वात मोठी जबाबदारी असल्याचे तज्ज्ञ वारंवार सांगतात.