Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /बापरे! महाराष्ट्रातील सर्वात डेंजर घाटात एवढा वारा की बाईक उडाली अन्... दरीच्या काठावरील थरार कॅमेरात कैद

बापरे! महाराष्ट्रातील सर्वात डेंजर घाटात एवढा वारा की बाईक उडाली अन्... दरीच्या काठावरील थरार कॅमेरात कैद

या व्हिडीओमध्ये दरीच्या कठड्याच्या अगदी जवळ बाईक पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:21 PM IST
बापरे! महाराष्ट्रातील सर्वात डेंजर घाटात एवढा वारा की बाईक उडाली अन्... दरीच्या काठावरील थरार कॅमेरात कैद
Image Credit: हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरतोय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'32 एकर जागेवर 100 कोटी रुपये खर्चून उभारणार विद्यापीठ' एसेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांची घोषणा
Subhash chandra5 min ago
2
FIFA World Cup 2026 Final7 min ago
3
maharashtra7 min ago
4
shraddha walkar murder case22 min ago
5
sonam wangchuk27 min ago