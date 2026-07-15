/बापरे! महाराष्ट्रातील सर्वात डेंजर घाटात एवढा वारा की बाईक उडाली अन्... दरीच्या काठावरील थरार कॅमेरात कैद

पावसाळा म्हटलं की अनेकांची पावलं ही सह्याद्रीकडे वळतात! हिरवागार निसर्ग, डोंगरावरुन कोसळणारे धबधबे आणि नजर जाईल तिथपर्यंत निसर्ग सौंदर्य... या अशा वातावरणामध्ये कोणाला भटकंती आवडणार नाही. महाराष्ट्रातील मान्सूनमधील लोकप्रिय ठिकाणांमध्ये समावेश होणाऱ्या ठिकाणांमध्ये कल्याण- आहिल्यानगर मार्गावरील माळशेज घाटाचा समावेश होतो. माळशेज घाट हा कायमच पर्यटकांच्या आकर्षणाचा विषय ठरतो. या ठिकाणी थेट रस्त्यावर धबधबे पडतात. त्यामुळेच वाहने असो किंवा एसटी बस इथं पावसाळ्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. मात्र याच घाटातील एक थक्क करणारा व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून या घाटात केवळ पाऊसच नाही तर वाराही तितकाच धोकादायक ठरु शकतो याची प्रचिती या व्हिडीओवरुन येते.
पर्यटकांचे आवडते ठिकाण असलेल्या माळशेज घाटातून समोर आलेल्या या धक्कादायक आणि तितक्याच थक्क करणाऱ्या व्हिडिओ दुचाकी अगदी दरीच्या काठापर्यंत वाऱ्याने उडून गेल्याचं दिसत आहे. घाटातील एका विशिष्ट टर्निंगवर वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड आहे की, चालत्या दुचाकी उलटून पडताना दिसतात. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे दुचाकीस्वारांना गाड्या सांभाळणे कठीण झाले आहे. अनेक दुचाकी येथे थेट रस्त्यावर कोसळल्या असून, वारा इतका तीव्र आहे की लोकांना साधे उभे राहणेही अशक्य झाले आहे. स्थानिक नागरिक आणि इतर पर्यटक कोसळलेल्या दुचाकी आणि त्यांच्या चालकांना सावरण्यासाठी मदत करताना दिसत आहेत.
घाटातील बोगद्याजवळ असलेल्या या धोकादायक वळणावर वाहने चालवताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले जात आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांनी या मार्गावरून प्रवास करताना विशेष काळजी घ्यावी, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
पावसाळ्यामधील महाराष्ट्रातील सर्वात धोकादायक घाटांमध्ये माळशेजचा समावेश होतो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळले. येथील खडक हा बेसॉल्टचा असल्याने तो कमकुवत आहे. अनेकदा या घाटामध्ये दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कधी पिकनिकसाठी आलेल्या मित्रांच्या ग्रुपवरील खासगी बसवर तर कधी कारवर दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्याने पावसाळ्यात या ठिकाणी पोलीस अधिक सक्रीय असतात. सध्या पाऊस कमी झाला असला तरी वाऱ्याचा वेग एवढा प्रचंड आहे की दुचाकीस्वारांना इथून जाणं कठीण होत असल्याने साधवपणे प्रवास करण्याचं आवाहन केलं जात आहे.