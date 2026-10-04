महाराष्ट्रातून परतीच्या पावसाला सुरुवात, 'या' जिल्ह्यांमध्ये उन्हाचा चटका वाढणार

पावसाने महाराष्ट्रातून परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. राज्यातील काही भागांतून मान्सून परतला आहे. 36 पैकी 20 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांसह महाराष्ट्राच्या जवळपास निम्म्या भागातूनही नैऋत्य मोसमी वारे परतल्याचे हवामान विभागाने जारी केले आहेत.
19 सप्टेंबरपासून मान्सूनने परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. 23 सप्टेंबरपर्यंत देशाच्या वायव्य भागातून मान्सूनने माघार घेतली होती. पावसाचे घटलेले प्रमाण, निरभ्र होत असलेले आकाश आणि आद्रतेत झालेली घट यामुळं पावसाने परतीचा प्रवास सुरू केल्याचे दिसून येते.
परतीच्या पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत मराठवाडा, विदर्भाचा बहुतांशी भाग मध्य महाराष्ट्राचा काही भाग छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि उत्तर कर्नाटकच्या काही भागांतून मोसमी वारे परतण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
मान्सूनने उत्तर भारतातील उर्वरित भाग गुजरात, मध्य प्रदेश तसेच बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील काही भागांतून माघार घेतली आहे. माघारीची रेषा सुपौल, रांची, रायपूर, ब्रह्मपूरी, परभणी, बारामती हरनाईतून जात आहे.
मान्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू असून राज्यात ऑक्टोबर हिट तडाखा जाणवत आहे. उन्हाचा चटका वाढल्याने उकाड्यासह घामाच्या धाराही जाणवू लागल्या आहेत. राज्यातील बहुतांश ठिकाणी कमाल उन्हाचा पारा 35 च्या पार पोहोचला आहे. कोकणात पुढील तीन दिवस उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज असून उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
आज पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज आहे. तर उर्वरित राज्यात उघडिपीसह उन्हाचा चटका राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.