MBBS डॉक्टर IAS ऑफिसर बनली, एका वादामुळे संपूर्ण करिअर उद्ध्वस्त झाले, महाराष्ट्रातील सर्वात वादग्रस्त माजी अधिकारी पूजा खेडकर पुन्हा चर्चेत

Puje Khedkar Controvercy: MBBS डॉक्टर IAS ऑफिसर बनली सरकारी नोकरी मिळवली पण एका वादामुळे संपूर्ण करिअर उद्ध्वस्त झाले. महाराष्ट्रातील सर्वात वादग्रस्त अधिकारी पूजा खेडकर पुन्हा चर्चेत आली. खेडकरच्या पुण्यातील घरी झालेल्या विचित्र चोरीमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.
पूजा खेडकरचे कुटुंब खूप प्रभावशाली आहे. तिचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त अधिकारी आहेत आणि तिची आई मनोरमा खेडकर देखील सरकारी सेवेत होती. पूजाने सुरुवातीला एमबीबीएस पूर्ण केले आणि ती डॉक्टर झाली. तपासात असे दिसून आले की तिची एमबीबीएस पदवी देखील बनावट कागदपत्रांवर आधारित होती. तिने 2012 मध्ये यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेची तयारी सुरू केली. या काळात तिने तिचे नाव, फोटो, स्वाक्षरी, ईमेल पत्ता, मोबाईल नंबर आणि अगदी तिच्या पालकांची नावेही अनेक वेळा बदलली. चौकशीत असे दिसून आले की पूजाने 2012 ते 2023 दरम्यान सात वेळा तिचे नाव बदलले. यूपीएससीच्या तपासात उघड झालेल्या या बदलांवरून असे दिसून येते की पूजाने सिस्टमला फसवण्याचा प्रयत्न केला. गुडघ्याच्या समस्येमुळे तिने 47 टक्के अपंगत्व असल्याचा दावा केला होता, परंतु ती सामान्य श्रेणी अंतर्गत परीक्षेला बसली होती. कारण पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती) ला यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेत अतिरिक्त प्रयत्न दिले जातात. पूजाने एकूण 12 प्रयत्न केले, परंतु त्यापैकी 7 दुर्लक्षित करावेत अशी विनंती तिने न्यायालयात केली. यावरून तिची महत्त्वाकांक्षा किती प्रबळ होती हे दिसून येते, पण तिची पद्धत चुकीची ठरली.
2022 मध्ये पूजाने यूपीएससी सीएसई उत्तीर्ण झाली. तिने 841 चा अखिल भारतीय रँक (एआयआर) मिळवला आणि 2023 च्या बॅचच्या महाराष्ट्र कॅडरमध्ये आयएएस अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. तिने मसूरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीमध्ये तिचे प्रशिक्षण पूर्ण केले. तिची पहिली पोस्टिंग पुण्यात सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. ही तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात होती, परंतु येथूनच सर्वकाही चुकीचे होऊ लागले. या यशामागे अनेक रहस्ये दडलेली होती, ज्यात तिच्या ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर आणि अपंगत्व प्रमाणपत्रांमधील विसंगतींचा समावेश होता. पूजाने तिचा पत्ता, फोटो आणि इतर तपशील बदलून परीक्षेला बसली, जी यूपीएससी चौकशीने मंजूर केली होती.
पुण्यात सहाय्यक जिल्हाधिकारी होताच पूजावर विशेष सुविधांची मागणी केल्याचा आरोप झाला. तिने स्वतंत्र कक्ष, सरकारी निवासस्थान, कार आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. तिच्या वैयक्तिक कारवर लाल-निळा दिवा आणि महाराष्ट्र सरकारचे स्टिकर लावल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. या प्रकरणांवरून तिचा स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी वाद झाला, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांकडे तक्रार केली. परिणामी, पूजाची पुण्याहून वाशिम येथे बदली झाली. तिच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला घडलेली ही घटना, प्रोबेशन दरम्यान अधिकाराचा गैरवापर किती महागात पडू शकतो हे दर्शवते. पूजाच्या या कृती माध्यमांमध्ये उघडकीस आल्या आणि तिच्या मागील नोंदींची चौकशी सुरू झाली.
महाराष्ट्र सरकारच्या चौकशीत पूजावर अनेक आरोप सिद्ध झाले. तिने UPSC CSE-2022 मध्ये वैयक्तिक माहिती लपवणे, बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे आणि OBC/PwBD श्रेणीचा गैरवापर करणे यांचा समावेश होता. UPSC ने स्वतःची चौकशी केली, ज्यामध्ये नाव बदलणे, तिच्या पालकांच्या नावांमध्ये खोटेपणा आणि इतर बदल उघड झाले. परिणामी, UPSC ने तिला अपात्र ठरवले आणि आजीवन बंदी घातली. ती कधीही UPSC परीक्षेला बसू शकत नाही आणि केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये तिला IAS मधून काढून टाकले. शिवाय, भूतकाळातील कौटुंबिक प्रकरणे समोर आली, जसे की नवी मुंबईतील रोड रेज प्रकरण, जिथे दिलीप आणि मनोरमा खेडकर यांच्यावर ट्रक ड्रायव्हरचे अपहरण केल्याचा आरोप होता. यामुळे पूजाची प्रतिमा आणखी कलंकित झाली.
यूपीएससीने पूजाविरुद्ध दिल्लीत एफआयआर दाखल केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि म्हटले की हा यूपीएससी आणि समाजाच्या प्रतिष्ठित संस्थेचा आणि समाजाचा घोर विश्वासघात आहे. दिल्ली पोलिसांनी 4 सप्टेंबर रोजी एक स्टेटस रिपोर्ट सादर केला, ज्यामध्ये पूजा खेडकरला अटक करण्याची मागणी करण्यात आली. पूजावर तपासात सहकार्य न केल्याचा आरोप होता, परंतु मे 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिला दिलासा देत तिला अटक रोखली. न्यायालयाने म्हटले की हा खून किंवा मोठा गुन्हा नाही. तपास जलदगतीने पूर्ण झाला पाहिजे आणि पूजाने सहकार्य करावे. सध्या तपास सुरू आहे आणि कोणत्याही अटकेची नोंद झालेली नाही. पूजाकडून कोणतेही नवीन विधान आलेले नाही. यावरून असे दिसून येते की एखादी व्यक्ती कायदेशीर व्यवस्थेशी कशी लढू शकते, परंतु त्यांच्या कारकिर्दीवर एक डाग कायम आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये, पूजा पुन्हा एकदा चर्चेत आली, पण यावेळी ती यूपीएससी प्रकरणापेक्षा वेगळ्या कारणामुळे. 11 जानेवारीच्या रात्री पुण्यातील बाणेर रोडवरील नॅशनल हाऊसिंग सोसायटीमधील एका बंगल्यात घडली. हा बंगला पूजा खेडकर यांचा आहे. पूजाने चतुश्रृंगी पोलिसांना सांगितले की, नुकत्याच कामावर घेतलेल्या एका नेपाळी घरकामगाराने अन्न आणि पेयांमध्ये शामक औषध मिसळले होते. यामुळे पूजाचे वडिल दिलीप आणि आई मनोरमा, ड्रायव्हर, चौकीदार आणि स्वयंपाकी बेशुद्ध पडले. मोलकरणीने त्यांना बांधले, त्यांचे मोबाईल फोन आणि इतर मौल्यवान वस्तू चोरल्या आणि पळून गेली. पूजाने स्वतःची सुटका केली आणि दुसऱ्या फोनवरून पोलिसांना फोन केला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, बेशुद्ध लोकांना रुग्णालयात घेऊन गेले आणि तपास सुरू केला. तथापि, अद्याप कोणताही लेखी एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही. फक्त तोंडी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत आणि नेपाळमधील सात संशयितांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांना ही घटना अत्यंत संशयास्पद वाटत आहे.