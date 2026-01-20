महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण आणि उच्चशिक्षित नगरसेवकांची महापालिका, महिला प्रतिनिधींनी केला मोठा रेकॉर्ड!

Nashik Municipal Corporation: यंदा महापालिका निवडणूक अनेक अर्थाने लक्षणीय ठरली आहे. प्रत्येक महापालिकेमधील निकाल हा विशेष पाहिला मिळतोय. कुठे सर्वाधिक महिला नगरसेविकांची संख्या, नागपुरात सर्वात तरुणी नगरसेविका आणि महापालिका शिपाई असलेल्या मुलाने विजयी उधळण केली. पण महाराष्ट्रातील ही महापालिका अशी आहे जिथे सर्वाधिक उच्चशिक्षित आणि सर्वात तरुण नगरसेवक...एवढंच नाही तर इथे महिला प्रतिनिधींना सर्वाधिक मतं मिळाली आहेत.
राजकारण पुरुषांचे क्षेत्र आहे अशी समजूत आहे. मात्र महापालिकेच्या निवडणुकीत या क्षेत्रात महिलाही मागे नसल्याचं दाखवून दिलं आहे. नाशिक महानगर पालिकेत 122 पैकी 67 महिलांनी सभागृहात नगरसेवक म्हणून प्रवेश मिळविला आहे. यात सर्वात तरुण, उचशिक्षित आणि सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आलेली उमेदवार महिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर "लाडकी बहीण योजना" राबवली या योजनेचा परिणाम विधानसभेच्या निवडणुकीवर दिसून आला. या निवडणुकीत लाडक्या बहिणी मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. ही परिस्थिती बघून सर्वच राजकीय पक्षांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी देण्याचा निर्णय घेतला असावा. नाशिक महानगरपालिकेत 122 नगरसेवकांच्या जागांकरिता 295 महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. या 295 पैकी 67 महिलांनी निवडणुकीत विजय मिळवत नाशिक महानगरपालिकेच्या सभागृहात प्रवेश मिळवला आहे. यात सर्वाधिक भाजपाच्या 40, शिवसेनेच्या (शिंदे गट) 12, शिवसेनेच्या (उबाठा) 9, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) ३, काँग्रेसच्या 2 तर मनसेची एक नगरसेविका महापालिकेत जाणार आहेत.
मनपा निवडणुकीत निवडून आलेल्यांची सहावी तर कोणाची सातवी टर्म मात्र यात सर्वाधिक मताधिक्य घेतला आहे ते प्रभाग क्रमांक एक मधील नवनिर्वाचित नगरसेविका दिपाली गीते यांनी.... प्रभाग क्रमांक एकमध्ये दीपाली गणेश गीते यांनी भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढविली. त्यांना 16,642 मते मिळाली. त्यांच्याविरोधातील शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उमेदवारास केवळ 5327 मतांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे तब्बल 11315 एवढ्या विक्रमी मताधिक्याने गीते यांनी विजय मिळविला आहे. नवनिर्वाचित नागरसेवकांमध्ये हे सर्वाधिक मताधिक्य आहे.
महापालिकेत निवडून आलेल्या 122 नगरसेवक आणि नगरसेविकांमध्ये ऐश्वर्या लाड-जेजूरकर या सर्वात तरुण महिला नगरसेविका ठरल्या आहेत. प्रभाग क्रमांक दोन मधून त्यांनी निवडणूक लढवली आहे. भाजपकडून निवडून गेलेल्या ऐश्वर्या लाड-जेजूरकर यांचे वय 28 वर्षीय असून त्यांचे बी. ई. (कॉम्प्युटर) शिक्षण झाले असून तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सुविधा यावर त्यांचा अभ्यास आहे.
नाशिक महानगरपालिकेच्या सभागृहात पन्नास टक्के महिला असणार आहेत या नवनिर्वाचित नगरसेवक महिलांचं त्यांच्या घरावर तर वर्चस्व आहे. मात्र आता मनपाच्या प्रशासनावर कोणाचं वर्चस्व राहणार हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.