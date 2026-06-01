/महाराष्ट्राची स्मार्ट लॉकडाऊनकडे वाटचाल! लग्नसराईत पाहुण्यांची संख्या कमी तर ताटातून तळलेले पदार्थ गायब

Maharashtra Smart Lockdown : इराण, अमेरिका आणि इस्त्रायलमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इतर देशांवर याचा मोठा नकारात्मक परिणाम पाहिला मिळतोय. अनेक देश संकटात अडकले आहेत. या संघर्षामुळे जगावर इंधन तुटवड्याचे संकट कोसळलं आहे. तेल, गॅस आणि इंधनाचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे याचा सर्वात पहिले फटका पाकिस्तानला बसला. पाकिस्तानमध्ये स्मार्ट लाकडाऊन लावण्यात आला. याकाळात दुकानं बंद ठेवण्यासाठी नियम, हायवेवर वाहतुकीपासून लग्नाबद्दलचेही नियम सांगण्यात आले आहेत. आता महाराष्ट्रतही स्मार्ट लाकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
इराण, अमेरिका आणि इस्त्रायलमधील संघर्षामुळे महाराष्ट्रालाही फटका बसतोय. इंधन तुटवडा आणि सततची दरवाढ त्यासोबत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची टंचाई यामुळे राज्यातील केटरिंग व्यवसायिकाला मोठा फटका बसला आहे. एवढंच नाहीतर याचा थेट परिणाम लग्न सोहळ्यावर दिसून येत आहे. लग्नसराईमधील मेन्यूमध्ये मोठा बदल पाहिला मिळतोय. तसंच लग्नसराईमधील पाहुण्याची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यासगळ्यामुळे पुन्हा एकदा कोरोना काळाची आठवण झाली आहे.
गॅसची बचत करण्यासाठी लग्न सोहळ्यांमधील मेन्यूमधून पुरी, कटलेट यांसारखे तळलेले पदार्थ चक्क हद्दपार होऊ लागले आहेत. केटरिंग या पदार्थाच्या जागी कमी इंधन लागणारे पदार्थ म्हणजे सलाड, पनीरचे प्रकार, पुलाव, डाळीचे पदार्थ आणि स्वीट डिशचा समावेश ताटात वाढवला आहे.
दुसरीकडे, वाढत्या खर्चामुळे नागरिकांनी वाढदिवस, मुंज यांसारख्या छोट्या कार्यक्रमांना कात्री लावत ते घरगुती स्तरावरच उरकण्यावर भर दिल्याचं पाहायला मिळत आहे. पूर्वी लॉन आणि कार्यालयात होणारे सोहळे आता घरगुती पद्धतीने होत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाहुण्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा ट्रेंडही परत जोर धरत आहे. सोहळ्यासाठी आता नातेवाईक आणि जवळच्या लोकांना आमंत्रण देण्यात येत आहे. जेणे करून खर्चेवर मर्यादा ठेवता येईल. कारण लग्नसमारंभ आणि इतर कार्यक्रमांच्या खर्चात साधारण 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ पाहिला मिळतेय.
गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीमुळे त्यांच्या व्यवसायाला सर्वात मोठा फटका बसला आहे. याचा परिणाम प्रत्येक कार्यक्रमामागील खर्च वाढल्यामुळे व्यवसाय संकटात आला आहे. वाढता महागाईमुळे आहे तेही ग्राहक सुटू नये म्हणून त्यांनी मेन्यूमध्ये बदल केला आहे. ग्राहकांचे बजेट आणि कार्यक्रमात साधेपणा आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. ते म्हणाले की, अनावश्यक खर्च टाळून घरगुती पद्धतीने समारंभ करत आहेत. इंधन दरवाढीच्या या फटक्यामुळे लग्नसराईची चमक काहीशी फिकी पडताना दिसत आहे.