Marathi News
मोठी बातमी! 21, 22 जानेवारी बदलणार महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास, भूगोल!

Maharashtra Political News : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या काही घटना येत्या दोन ते तीन दिवसांत घडू शकतात असा अंदाज वर्तवला जात असून यामध्ये दोन तारखा अतीव महत्त्वाच्या असणार आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Jan 19, 2026, 01:31 PM IST
मोठी बातमी! 21, 22 जानेवारी बदलणार महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास, भूगोल!
maharashtra mumbai politics bmc mayor reservation and shivsena supreme court verdict two big decisions to be announce on 21 and 22 january 2026 latest news

Maharashtra Political News : महाराष्ट्रात जवळपास 20 हून अधिक महापालिकांवर असणारी भजापची सत्ता आणि मुंबईतही पालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाकडे असणारी आघाडी सध्या अनेक राजकीय घडामोडींना वेग देत असून त्यातूनच काही नवी राजकीय समीकरणंसुद्धा जन्मास येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. इथं मनपा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेले असतानाच तिथं मुंबईवर सत्ता कोणाची असणार हे ठरवण्यासाठी मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांकरता आरक्षण सोडतीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. 

अधिकृत माहितीनुसार 22 जानेवारीला जानेवारीला आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्याबतचं अधिकृत पत्रकही जारी करण्यात आलं आहे. या पत्रकात लिहिल्यानुसार, राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाचे आरक्षण निश्चितीसाठी आरक्षणाची सोडत मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, दि.22 जानेवारी 2026 रोजी, जारी केली जाणार असल्याचं या पत्रकातून सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक महत्त्वाची घटना, शिवसेना...

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आणखी एका बहुप्रतिक्षित विषयावरील सुनावणी 21 आणि 22 जानेवारीदरम्यान पार पडणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 21 जानेवारी अर्थात बुधवारपासून अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून सलग दोन दिवस या मुद्द्याला अनुसरून अंतिम युक्तिवाद ऐकला जाणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : BJP कडून सक्त सूचना, पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर जाऊ नका! मुंबईत मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत....

शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 2022 मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर या प्रकरणी दरवेळी सुनावणीवर नवनवीन तारखाच दिल्या जात होता. शिवाय शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याऐवजी पात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांनीसुद्धा आव्हान दिलं. या दोन्ही याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी घेतली जाणार असून, न्यायालयाने 21, 22 जानेवारीला सलग दोन दिवस अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेऊ, याव्यतिरिक्त कोणतंही दुसरं प्रकरण सूचिबद्ध केलं जाणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 

एकिकडे मनपा, नगर परिषदेच्या निवडणुका पार पडलेल्या असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीला वेग आल्यानं आता शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाबबातचा अंतिम निर्णय काय घेतला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

